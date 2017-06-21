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中国驻印尼使馆办

“庆祝香港回归20周年”图片展

【中新社雅加达6月20日电 记者 林永传】20日晚，“庆祝香港回归20周年”图片展招待会暨共同开斋活动在中国驻印尼大使馆举行。

香港驻雅加达经贸办事处和香港贸发局驻印尼代表处官员，印尼外交部、贸易部、投资协调署等部门官员，印尼前驻泰国等国家大使，印尼当地媒体、华文媒体代表，印尼中华总商会代表，中资企业代表等出席招待会及共同开斋活动。

香港驻雅加达经贸办事处处长杜彭慧仪致辞说，图片展让大家对20年来香港取得的巨大成就和“东方之珠”的迷人风采有更加直观的感受。

中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德致辞说，1997年7月1日，香港回归祖国母亲怀抱，进入了“一国两制”、“港人治港”、高度自治的历史新纪元。香港人民与全国各族人民共享作为中国人的尊严与骄傲，共同为国家发展和香港繁荣不懈奋斗。

孙伟德介绍说，20年来，“一国两制”在港成功实践，基本法全面贯彻实施。民主政制不断依法稳步推进，港人享有前所未有的民主权利和更加广泛的自由，成功进行5次行政长官、立法会、区议会选举；香港继续保持繁荣稳定，经济总量翻番，各项事业全面发展，国际航运、金融、贸易中心地位不断巩固和提升，连续多年被评为全球最自由经济体和最具竞争力、最具营商吸引力的地区之一。

根据世界银行发布的数据，香港在政治稳定、政府效能、社会法治、贪腐控制、公民表达及问责等方面的指标，都远远高于回归前。

孙伟德称，近年来，印尼与香港的经贸联系与人文交流日益紧密。2016年，香港对印尼投资达22.5亿美元，印尼在港劳工超过15万。

今年5月，印尼总统佐科访问香港，就进一步推动印尼与香港的经贸、文化领域合作取得广泛成果。随着“一带一路”倡议的推进，香港的国际化地位将更加凸显。香港已正式成为亚投行成员，中国香港与东盟自由贸易协定谈判正稳步推进，并有望在年内完成。

孙伟德说，相信香港将充分发挥“一国”和“两制”的双重优势，进一步加强与印尼等“一带一路”主要贸易伙伴的经贸关系。