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中国驻印尼使馆举办建军91周年招待会

【本报周孙毅报道】7月25日晚，中国驻印尼陆、海、空三军武官周坚大校，在雅加达香格里拉大酒店举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军91周年。

印尼国防部秘书长哈迪延空军中将（Hadiyan Sumintaatmadja），印尼亚组委副主席、国防部前副部长沙夫里退役中将(Sjafrie Sjamsoeddin)，海军参谋长前特别助理玛玛希德退役海军中将(Dr.Desi Albert Mamahit)等印尼军政高官，各国驻印尼使节和武官，印尼政经界代表，驻印尼中资机构、华人华侨、留学生代表，中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德、中国驻东盟使团大使黄溪连等使馆、使团领导和外交官共500余人出席招待会。

周坚武官在招待会上致辞，简要回顾中国人民解放军建军91年来不忘初心、砥砺奋进的丰功伟绩，指出中国共产党十九大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国军队更加注重聚焦实战，更加注重创新驱动，更加注重体系建设，更加注重集约高效，更加注重军民融合，为实现中华民族伟大复兴的中国梦保驾护航。

周坚武官强调，从烽火岁月中走来的中国军队，注定不会害怕硝烟，同时又倍加珍爱和平。在党的十九大和今年中国“两会”上，习近平主席向世界表明中国坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体的决心意志。中国坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，提供更多中国智慧、中国力量。

周坚武官指出，近年来中印尼两军高层互访频繁、防务对话高效顺畅、人员培训日益密切、装备技术合作不断加强、联演联训向多领域多层次拓展，为两国全面战略伙伴关系持续发展注入新的活力。未来，中国军队愿与印尼军队一道携手并进，共同走出一条共护和平、共谋发展、共享繁荣的共赢之路。

印尼国防部秘书长哈迪延空军中将在致辞中,代表国防部长里亚米扎尔德对中国人民解放军建军91周年表示祝贺，指出随着中印尼两国全面战略伙伴关系的不断深化，两军在防务合作、军事交流、国防工业等方面成果丰硕，希望未来进一步强化伙伴关系，共同维护地区稳定和全球安全，造福各国人民。

招待会期间展出“中国军队新时代风貌掠影”军事图片展，播放“走进新时代的人民军队”主题宣传片，邀请印尼海军军乐队到场演奏两国国歌及中印尼名曲。出席招待会来宾纷纷对中国建军91周年表示祝贺，对中国国防和军队现代化建设取得的成就表示赞赏，对中国军队在国际维和、灾难救援、反恐护航等领域的努力和贡献表示钦佩。招待会持续两个多小时，气氛热烈活跃、友好祥和。