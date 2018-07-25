Wednesday, July 25th, 2018 | Posted by

中国驻印尼使馆举办建军91周年招待会

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左起：周坚武官、Sjafrie Sjamsoeddin、Hadiyan Sumintaatmadja、Dr.Desi Albert Mamahit、中国驻东盟使团大使黄溪连、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德共同切生日蛋糕。

左起：周坚武官、Sjafrie Sjamsoeddin、Hadiyan Sumintaatmadja、Dr.Desi Albert Mamahit、中国驻东盟使团大使黄溪连、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德共同切生日蛋糕。

 

周坚武官（前左八）与各国驻印尼武官代表合影。

周坚武官（前左八）与各国驻印尼武官代表合影。

 

左起：陈伯年、Sjafrie Sjamsoeddin、俞雨龄、廖扬宗合影。

左起：陈伯年、Sjafrie Sjamsoeddin、俞雨龄、廖扬宗合影。

 

郭再源伉俪与周坚武官合影。

郭再源伉俪与周坚武官合影。

 

陈大江（中）和颜国富（左）与周坚武官合影。

陈大江（中）和颜国富（左）与周坚武官合影。

 

左起：朱建真、吴元昌、谢源君、林婉香、李焕章、祝笛参赞、叶华路合影。

左起：朱建真、吴元昌、谢源君、林婉香、李焕章、祝笛参赞、叶华路合影。

 

祝笛参赞、黄德新、俞雨龄、驻印尼大使馆临时代办孙伟德、李焕章合影。

祝笛参赞、黄德新、俞雨龄、驻印尼大使馆临时代办孙伟德、李焕章合影。

 

游继志及夫人胡素丹（左一、右一）与周坚武官及夫人合影。

游继志及夫人胡素丹（左一、右一）与周坚武官及夫人合影。

 

陈伯年及夫人陈泗云（右一、左一）与周坚武官及夫人合影。

陈伯年及夫人陈泗云（右一、左一）与周坚武官及夫人合影。

 

左起：王立松、王振坤、周坚武官及夫人、许锦祥、王朝盛合影。

左起：王立松、王振坤、周坚武官及夫人、许锦祥、王朝盛合影。

 

左起：周坚武官、Hadiyan Sumintaatmadja、中国驻东盟使团大使黄溪连、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德、王立平公参合影。

左起：周坚武官、Hadiyan Sumintaatmadja、中国驻东盟使团大使黄溪连、中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德、王立平公参合影。

 

张锦雄（右）与周坚武官及夫人合影。

张锦雄（右）与周坚武官及夫人合影。

 

左起：洪朝沙、王朝盛、江玟良、叶晟源、王立平公参、洪培才合影。

左起：洪朝沙、王朝盛、江玟良、叶晟源、王立平公参、洪培才合影。

 

周坚武官夫人（中）与各国驻印尼武官夫人们合影。

周坚武官夫人（中）与各国驻印尼武官夫人们合影。

 

左起：王振坤、翁钰莺、游继志、陈泳志、李石清、周坚武官、纪辉琦、张锦雄、陈伯年、祝笛参赞合影。

左起：王振坤、翁钰莺、游继志、陈泳志、李石清、周坚武官、纪辉琦、张锦雄、陈伯年、祝笛参赞合影。

 

【本报周孙毅报道】725日晚，中国驻印尼陆、海、空三军武官周坚大校，在雅加达香格里拉大酒店举行招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军91周年。

印尼国防部秘书长哈迪延空军中将（Hadiyan Sumintaatmadja），印尼亚组委副主席、国防部前副部长沙夫里退役中将(Sjafrie Sjamsoeddin)，海军参谋长前特别助理玛玛希德退役海军中将(Dr.Desi Albert Mamahit)等印尼军政高官，各国驻印尼使节和武官，印尼政经界代表，驻印尼中资机构、华人华侨、留学生代表，中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德、中国驻东盟使团大使黄溪连等使馆、使团领导和外交官共500余人出席招待会。

周坚武官在招待会上致辞，简要回顾中国人民解放军建军91年来不忘初心、砥砺奋进的丰功伟绩，指出中国共产党十九大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国军队更加注重聚焦实战，更加注重创新驱动，更加注重体系建设，更加注重集约高效，更加注重军民融合，为实现中华民族伟大复兴的中国梦保驾护航。

周坚武官强调，从烽火岁月中走来的中国军队，注定不会害怕硝烟，同时又倍加珍爱和平。在党的十九大和今年中国“两会”上，习近平主席向世界表明中国坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体的决心意志。中国坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，提供更多中国智慧、中国力量。

周坚武官指出，近年来中印尼两军高层互访频繁、防务对话高效顺畅、人员培训日益密切、装备技术合作不断加强、联演联训向多领域多层次拓展，为两国全面战略伙伴关系持续发展注入新的活力。未来，中国军队愿与印尼军队一道携手并进，共同走出一条共护和平、共谋发展、共享繁荣的共赢之路。

印尼国防部秘书长哈迪延空军中将在致辞中,代表国防部长里亚米扎尔德对中国人民解放军建军91周年表示祝贺，指出随着中印尼两国全面战略伙伴关系的不断深化，两军在防务合作、军事交流、国防工业等方面成果丰硕，希望未来进一步强化伙伴关系，共同维护地区稳定和全球安全，造福各国人民。

招待会期间展出“中国军队新时代风貌掠影”军事图片展，播放“走进新时代的人民军队”主题宣传片，邀请印尼海军军乐队到场演奏两国国歌及中印尼名曲。出席招待会来宾纷纷对中国建军91周年表示祝贺，对中国国防和军队现代化建设取得的成就表示赞赏，对中国军队在国际维和、灾难救援、反恐护航等领域的努力和贡献表示钦佩。招待会持续两个多小时，气氛热烈活跃、友好祥和。

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