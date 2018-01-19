Friday, January 19th, 2018 | Posted by

中国驻东盟新任大使黄溪连抵雅加达履新

中国驻东盟新任大使黄溪连（左五）与中国驻东盟使团及中国驻印尼大使馆孙伟德公参（左四）等代表合影。

中国驻东盟新任大使黄溪连（左五）与中国驻东盟使团及中国驻印尼大使馆孙伟德公参（左四）等代表合影。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连抵达机场时发表讲话。

中国驻东盟新任大使黄溪连抵达机场时发表讲话。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连（左三）与印尼华裔总会领导合影。左起：黄一君、张锦泉、 黄德新。

中国驻东盟新任大使黄溪连（左三）与印尼华裔总会领导合影。左起：黄一君、张锦泉、
黄德新。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与中资机构代表合影。

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与中资机构代表合影。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与各华社、中国驻东盟使团及中国驻印尼大使馆代表亲切交谈。

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与各华社、中国驻东盟使团及中国驻印尼大使馆代表亲切交谈。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与媒体朋友合影。

中国驻东盟新任大使黄溪连（中）与媒体朋友合影。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连受到中国驻印尼大使馆孙伟德公参等欢迎。

中国驻东盟新任大使黄溪连受到中国驻印尼大使馆孙伟德公参等欢迎。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连受到黄德新、张锦泉等欢迎。

中国驻东盟新任大使黄溪连受到黄德新、张锦泉等欢迎。

 

中国驻东盟新任大使黄溪连受到刘城等中资机构代表的欢迎。

中国驻东盟新任大使黄溪连受到刘城等中资机构代表的欢迎。

 

 

【本报周孙毅报道】118日晚，中国驻东盟新任大使黄溪连顺利抵达雅加达履新。

当晚，黄溪连大使受到了印尼媒体和华社代表、中国驻东盟使团、驻印尼使馆和在印尼中资机构代表等到机场迎接。

黄大使在机场向媒体表示，2017年是东盟成立50周年的“金禧年”。半个世纪以来，东盟不断成长壮大，成为亚洲地区重要的区域合作组织，并建成本地区第一个次区域共同体，取得了堪称“亚洲奇迹”的发展成就。中国和东盟是陆海相连的亲密近邻，中方始终视东盟为周边外交的优先方向和共商共建共享“一带一路”的重点地区。中国和东盟于1991年启动对话进程，2003年建立战略伙伴关系，在双方共同努力下，各领域合作取得了累累硕果,中国与东盟关系已发展成为东盟同对话伙伴关系中最具活力、最富内涵的关系之一。

黄大使强调，不久前，中共十九大成功举行，对中国到本世纪中叶的发展路径作出战略部署，开启了新时代中国特色社会主义建设的新征程。

今年又是中国─东盟建立战略伙伴关系15周年和中国─东盟创新年，中国和东盟携手迈进新时代，双方关系迎来更多机遇和更广空间。

期待与各界同仁和朋友们共同努力，携手打造更高水平的中国─东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的中国─东盟命运共同体！

 

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