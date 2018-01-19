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中国驻东盟新任大使黄溪连抵雅加达履新

【本报周孙毅报道】1月18日晚，中国驻东盟新任大使黄溪连顺利抵达雅加达履新。

当晚，黄溪连大使受到了印尼媒体和华社代表、中国驻东盟使团、驻印尼使馆和在印尼中资机构代表等到机场迎接。

黄大使在机场向媒体表示，2017年是东盟成立50周年的“金禧年”。半个世纪以来，东盟不断成长壮大，成为亚洲地区重要的区域合作组织，并建成本地区第一个次区域共同体，取得了堪称“亚洲奇迹”的发展成就。中国和东盟是陆海相连的亲密近邻，中方始终视东盟为周边外交的优先方向和共商共建共享“一带一路”的重点地区。中国和东盟于1991年启动对话进程，2003年建立战略伙伴关系，在双方共同努力下，各领域合作取得了累累硕果,中国与东盟关系已发展成为东盟同对话伙伴关系中最具活力、最富内涵的关系之一。

黄大使强调，不久前，中共十九大成功举行，对中国到本世纪中叶的发展路径作出战略部署，开启了新时代中国特色社会主义建设的新征程。

今年又是中国─东盟建立战略伙伴关系15周年和中国─东盟创新年，中国和东盟携手迈进新时代，双方关系迎来更多机遇和更广空间。

期待与各界同仁和朋友们共同努力，携手打造更高水平的中国─东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的中国─东盟命运共同体！