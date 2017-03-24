Friday, March 24th, 2017 | Posted by

中国陕西商务厅代表团访印中经社文合作协会
冀深化经贸合作 共创双赢

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一同合影。前排左起:桂计成、谢瀚贤、吴家财、彭鹏、周伯达。后排左起：贠飞、邢涛、 陈泳志、林发振、张鹏、万双、余新强。

 

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双方进行友好坦诚的交流。

 

【本报讯】2017年3月24日，中国陕西省商务厅处长彭鹏 与 万双 为首，带领几家陕西省植提和农产品企业拜访 印尼-中国经济、社会与文化合作协会。由协会副总主席周伯达，吴家财，总秘书长谢瀚贤，副秘书长陈泳志接见。

印尼与中国长期保持良好的贸易往来，并建立了战略合作伙伴关系。陕西省作为中国实施“一带一路”战略的起点，高度重视与印尼的经贸活动，并希望与印尼企业建立起畅通有效的合作沟通渠道。在会见中，双方进行了友好坦诚的交谈，协会会长也给陕西省代表企业提出了许多建议和意见。

周伯达主席对陕西企业代表一行来访表示热烈欢迎，在简略介绍印中合作协会背景后， 他也特别强调自成立以来协会一直尽量去做好印尼中国商贸文化社会方面之合作以双方人力资源配合来达到双赢的目标。中国很适合印尼当前的发展情况特别是印尼正在大力推广各方面的基础设施建设，并希望印中协会作为陕西各企业到印尼投资发展的合作平台，欢迎更多的内地企业到印尼发展。会谈结束后双方合影留念。

上述访问代表团 由陕西省商务厅处长彭鹏与万双为首，随员有余新强，陕西省平利县兴强富硒茶业有限公司总经理，桂计成 ，西安惠博生物科技有限公司总经理，贠飞，陕西森弗天然制品有限公司销售总监，邢涛，陕西康博佳禾农业科技发展有限公司总经理，张鹏，陕西西林景观工程有限责任公司总经理.

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178615

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