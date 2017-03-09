Thursday, March 9th, 2017 | Posted by

中国葛洲坝集团在唐格朗区
积极开展履行社会责任活动

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【本报讯】3月7日，中国葛洲坝集团股份有限公司印尼塔卡拉燃煤电站项目部青年志愿者们来到雅加达唐格朗区TPA INDRIASANA

托儿所，举办了以“传递关爱 筑梦未来”为主题的献爱心活动，为该托儿所贫困儿童送去了书包、文具、足球等文体用品，以及孩子们紧缺的奶粉、维生素等生活必需品，充分展示了葛洲坝集团“履行社会责任，造福当地民众”的企业形象。

托儿所的负责人参加了活动仪式，她感谢葛洲坝集团的青年志愿者一行人献爱心，对中国葛洲坝集团积极热心参与当地贫困儿童教育条件提升的善举表示由衷赞赏。她介绍了这家托儿所的情况，这家托儿所成立已经有20年的时间，专门接收父母在工厂里工作没有时间照顾的 贫困家庭的小孩。现在这里受托管的孩子有76位，有8位保姆，每位保姆犹如家长一样负责照顾9-10位的孩子。

中国葛洲坝集团作为中资企业在海外履行社会责任的典范，曾荣获“感动非洲十大中国企业”、“中国对外承包工程企业社会责任金奖”、“对外承包工程企业社会责任领先型企业”等荣誉称号。

塔卡拉燃煤电站由中国葛洲坝集团股份有限公司与印尼当地公司PT HUTAMA

KARYA组成的联合体签约并组织建设。项目于2015年5月4日在印尼总统佐科威视频见证下开工，目前履约进展顺利。项目建设为当地民众就业、提高当地税收贡献较大，建成后将极大缓解南苏拉威西省电力紧张局面，为当地经济快速发展提供能源保障。葛洲坝集团将一如既往的积极参与印尼基础设施建设，为印尼的发展贡献力量。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177302

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