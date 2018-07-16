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中国著名客籍画家

“彭强华水墨风情画个人展”21日雅京登场

【本报周孙毅报道】由印尼客属联谊总会、印尼梅州会馆主办，思源美术馆精心策划的中国著名客籍画家“彭强华水墨风情画个人展”，将于本月21日（星期六）上午十时正，在雅加达卡查玛达大楼（Gajah Mada Tower Lt.10）登场。

本次画展以“情系客家”为主题 （特邀印尼书法家协会荣誉董事长胡素丹女士题字）将展出近百幅彭强华作品，该画展为期两天（7月21日-22日结束），展览开放时间为上午10时至下午4时。欢迎广大艺术爱好者届时前往参观！

据此次画展筹委会主席李世镰昨日中午，在雅加达召开新闻发布会时表示，彭强华画家出生于1943年，是梅县十甲尾长巷子彭屋人，年少时先后毕业于梅州中学、广州美术学院，旋相继任职于广州军区美术组、广州美院、家庭杂志社。现为中国美协会员、中国国画家协会常务理事、中央文史馆书画院南方分院画家。作品多次入选全国及省美展，早期代表作油画《人民力量的检阅》、《开发荒地》曾被广东省美术馆收藏。

1985年始，彭强华致力于表现客家风情的中国画创作，有“彭围屋”雅称。曾6次在广州、香港举办个人画展。2000年4月赴台湾参加海峡两岸客籍画家书画展，作品还到美国、加拿大、新西兰等国展出。出版六本个人画集。

李世镰表示，他喜欢彭强华教授的画，因为其作品除了以扎实的中国画为基础，也融合了西洋画的色彩，水彩画的流畅和木刻画的布局，所以他的画不论山川，古道，平野，民居都章法新颖，笔力苍劲，墨韵淋漓，匠心独造，意境怏然，对中外人士都有很高的观赏价值。

彭教授在客家地区长大，对家乡有深厚的感情，家乡的一草一木，一山一水都非常熟悉，所以他画客家风情画是独树一格。他的画不是照一般写生手法画的，而是对家乡的深情以及长期对客家生活的观察和体验勾画出来的富有感情的写意手法所表现出来的。正因为他为情而作画，而非为画而造情，所以他画山情满于山，画水则溢于水，一旦展纸作画，便挥洒自如。

李世镰强调说：“彭教授的客家风情画具有震撼力和感染力，我每次看了都会勾起我对祖籍地家乡的向往，对父母辈的思念和感恩。”

印尼客属联谊总会辅导主席曾季瑾、副秘书长杨健昌，印尼梅州会馆理事长张和然，理事陈智健、李锦兰、古秀芳、谢依容、古井娇，以及思源美术馆馆长阮渊椿等出席了新闻发布会。