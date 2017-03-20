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中国江南集团电缆有限公司

产品推介会雅加达成功举行

【本报周孙毅报道】3月20日，中国-无锡江南集团电缆有限公司产品推介会，在雅加达Kemayoran

Swiss Belinn酒店成功举行。

江南集团电缆有限公司海外销售副总经理史文伟、蒋君西，海外市场总工程师李昆昌，国际贸易部部长薛莉萍，驻印尼销售总经理岳小孟，副总经理高汉明、吴春生，印中商务理事会执行主席吴明理，副执行主席李石清，秘书长邓沙利（Den Zachrie），

名誉主席吴宗宽，印尼国家电力公司总经理Syamsul Huda,印尼电气承包商协会(AKKLINDO)雅加达分会主席蔡忠富（Albert Daniel）等嘉宾出席了推介会。

江南集团电缆公司海外市场总工程师李昆昌在会上，就该集团发展情况向大家作了详细介绍。他说，江南集团电缆公司创建于1985年，是集电线电缆生产、销售、研发于一体的国家重点高新技术企业，是中国制造业500强、中国民营制造企业500强、中国线缆行业最具竞争力企业10强、中国机械工业500强、中国能源集团500强企业、中国质量诚信企业。“五彩”品牌被评为“亚洲品牌500强、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等称号。公司于2012年4月在香港上市，股票代码：1366。

公司占地面积超过50万平方米，建筑面积35万平方米，总资产逾70亿元。现有国内外先进的生产、检测设备1500余台套，其中500kV超高压电缆生产线设备全部从德国、美国、芬兰等国家进口，达到国际领先水平。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO10012测量管理体系、GB/T29490知识产权管理体系、ISO14064低碳等认证；产品获得了CE、SABS、RoHS、CB和德国莱茵TUV等国际系列认证。公司具备年产电线电缆260余万公里的能力，主要生产500kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、1000kV及以下裸电线等三大类、100多个品种、4万多个规格的产品。

李昆昌补充说，江南集团电缆公司具有雄厚的科研实力，目前获得国家专利270余项，省级高新技术产品53项，承担省、市级科技项目30余项；参与制订国家及行业标准40余项，建有国家认可委员会（CNAS）评定的实验室。该公司始终把质量和服务作为企业的生存之本，从原材料进厂到成品出厂均进行严格的检验；专业人员提供的售前、售中、售后一条龙服务，深受广大用户的信赖及好评；公司积极开拓海外市场，在新加坡、南非、英国、美国、澳大利亚、俄罗斯、东南亚等五大洲近100个国家和地区建立了稳定的销售网络，已成为电线电缆行业国际贸易的领先者、国内最大的电缆自营出口企业。

公司的发展目标是：3年内成为亚洲一流，年产销超200亿元，集科、工、贸于一体的大型企业集团；在管理上与国际先进的模式接轨，实现管理规范化、科学化；增加文化建设上的投入，形成良好的企业文化；广泛引进国际化人才，全面提高企业竞争力，使公司从规模上的量变转化为内涵上的质变。

公司地处国家电线电缆产业基地──江苏省宜兴市官林镇，一直坚持“诚信务实，用户至上”的经营理念，愿继续以更优质的产品、更完善的服务，一如既往地与海内外的新老朋友真诚合作，同创双赢！

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