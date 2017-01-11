Posted by admin

“中国文化图片展”民望三语学校举行 周斌文化参赞昨莅临参访并主持中文书籍捐赠仪式

【本报周孙毅报道】由中国驻印尼大使馆主办，丹格朗民望三语学校（Sekolah Harapan Bangsa)协办为期一周的 “中国文化图片展”暨中国驻印尼大使馆向民望学校捐赠中文书籍仪式，在该校Jl.Hartono Raya MODERNLAND, Tangerang举行。

1月11日上午，中国驻印尼大使馆文化部周斌参赞，以及邓瑶秘书莅临了民望学校参观访问，并受到该校董事长何筱伦夫人陈国瑛副董事长，小学部中文主任虞婴华老师，中学部校长Diantoro,S.Pd，高中部校长Ag.Joko Purwanto,S.Pd,MM等老师和学生们的热烈欢迎。

民望学校副校董陈国瑛女士在讲话中，对周斌参赞在百忙中前来参观访问表示衷心感谢。同时也向中国大使馆选择在该校举办“中国文化图片展”，并给予赠送中文书籍表示万分谢意，祝贺此次活动取得圆满成功。

陈国瑛副校董表示，知识是人类最宝贵的财富，读书决定一个人的修养和境界。感谢中国大使馆为该校捐赠的中文书籍。希望通过这次捐赠活动，能帮助学生们掌握更多的中文知识，对印尼中国更广泛的了解，推进了两国的教育合作。陈副校董补充说，民望学校一直以来非常重视中华文化知识的普及，对中华文化的传承与教育是义不容辞的责任和使命。希望在未来的日子里，能为印中两国的文化事业培养出更多与时俱进的优秀青年。

周斌参赞在讲话中，希望民望学校学生们通过此次图片展更加广泛和深入地了解中国，并将中华文化在印尼加以发扬光大。此外，他也对民望学校多年来在中华文化传承方面所做的积极贡献表示极大的赞赏。