Friday, June 2nd, 2017 | Posted by

中国开封市政协代表团拜访印尼中华总商会

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双方代表在交流结束后合影。

 

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刘俊杰副主席（左六）赠送纪念品给印尼中华总商会。

 

【本报周孙毅报道】 6月2日，中国开封市政协代表团一行6人，在刘俊杰副主席的率领下拜访了印尼中华总商会，并受到常务副总主席兼执行主席张锦雄，副总主席薛天曾和其他理事的热情接待。双方在友好的气氛中进行了交流座谈。

张锦雄在会晤中，代表印尼中华总商会对刘俊杰副主席率团来访表示热烈欢迎，并介绍了有关印尼的经济发展近况。他说，作为东盟创始成员国的印尼，印尼一贯重视区域合作，重视与中国的睦邻友好和各领域合作。尤其是我国佐科威总统就任以来，强调要积极发挥印尼海洋交通枢纽的作用，发展“海洋支点国家”战略。这与中国政府正在积极倡导的21世纪海上丝绸之路，高度契合。欢迎开封市企业界多到印尼走走看看，共商未来的发展合作。

刘俊杰副主席在讲话中，对印尼中华总商会诸理事的盛情款待表示感谢，并介绍了开封市近年来各领域发展情况。刘俊杰表示，此次拜访印尼中华总商会，是今年开封市对外侨务的一项重点工作。希望通过这次访问，能与印尼中华总商会建立长期稳定的勾通机制，并以此为契机在共同关注、共同互补、互通有无得领域开展交流与合作。

与此同时，刘俊杰也借此机会诚挚地邀请印尼中华总商会领导们能于今年10月17日至19日组团访问开封，并出席参加中国开封第35届菊花文化节重要活动。欢迎大家相聚开封，进一步感受开封这座故都的魅力，畅谈友谊、共谋合作。

最后，双方代表互赠纪念品后圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184372

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