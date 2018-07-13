Posted by admin

中国废塑料协会代表团拜访印中商务理事会

【本报周孙毅报道】由中国废塑料协会（China Scrap Plastics Association简称：CSPA）秘书长助理宁海燕所率领的中国塑料回收行企业代表团一行28人，昨日（12日）下午拜访了印中商务理事会（ICBC），并受到副总主席李新华，常务理事长吴明理，常务副理事长许再山、李石清、马玛丽，秘书长Den Zachrie，副秘书长黄富瑞等理事的热情接待。双方就塑料行业领域相互交流座谈。

宁海燕表示，此次随团出访的成员都是从事塑料回收行业的企业家，代表团将到印尼巴淡岛和雅加达两城市考察访问，旨在了解印尼的回收行业现状和政策导向，寻找商业合作机会。也希望通过这次对印中商务理事会的访问，能增进双方相互认识，加强友好往来，为下一步投资或深化合作奠定基础！

交流会上，该会诸理事吴明理、许再山、Den Zachrie等分别发言，对中国废塑料协会一行人的到访表示欢迎。许再山表示，印尼人口超过2.48亿，仅次于中国、印度、美国居世界第四位，人力资源充裕，市场潜力巨大。印尼是东南亚最大的塑料制品市场，塑料工业近千家厂商，生产各种各样的塑料产品。因印尼国内塑料原料产量不足，仍须从国外大量进口塑料原料和废塑料。欢迎中国企业界朋友前来印尼投资兴业，也希望通过代表团此次的访问，能增进相互交流，为今后的合作建立更紧密联系，实现互惠共赢目标。

吴明理和Den Zachrie介绍了印中商务理事会组织情况。该组织主要任务是促进印中两国企业家之间的交流和合作；并提高印中两国商业、投资和工业活动的经贸组织。当前，印中两国关系正处于历史最好时期。两国有着非常广阔的合作空间和潜力。欢迎中国企业界朋友能抓住机遇前来投资兴业，通过共商共建共享的原则与沿线国家对接合作，实现共同发展。

宾主在亲切和融洽气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。