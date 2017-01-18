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中国工商银行(印尼) 欢庆迎接新春 喜庆获优业绩

【本报邝耀章报导】中国工商银行(印尼)于1月17日晚在雅加达Grand Kempinski大酒店宴会厅举行欢庆迎新春与庆祝去年该行取得良好的业绩。近700嘉宾与员工出席宴会。

中国工商银行(印尼)董事长沈晓祺致词说，工银印尼在当地致力于服务客户、发展经济、繁荣社会和支持国家企业的愿景是非常宏伟和长远的。该行秉持工以至诚、行以至远的经营宗旨，坚持以市场为导向、以客户为中心，以员工为本的企业理念。

2016年对工银印尼来说是充满挑战的一年。在全球和本地金融市场面对许多的不确定因素、增长乏力的情况下和资产质量下行等多重不利因素的挑战，坚持把握发展战略转型为全年工作切入点，以业务结构调整，管理流程优化，系统功能完善，强化内部控制，全面风险控制等措施，克服许多困难和挑战，全体员工在董事会的领导下知难而进、迎难而上，凝心聚力，攻坚克难，做到了以服务开拓市场，争取客户，从管理中要效益，在发展中促转型，财务指标亮丽，表现优异，同时认真控制风险，各项综合管理工作也得到了提升，为今后发展打造了安全稳健的经营基础。

2016年工银印尼总资产达到48.6万亿印尼盾，同比增加6％；贷款余额达33.5万亿印尼盾，同比增长11％。第三方存款同比增长13％，达到24.8万亿印尼盾。全年利润上缴印尼国家公司税1980亿印尼盾，为国家经济建设做出了骄人的成绩。

该行的效益也显著提高，净息差为3.28％，同比增长0.36％，完成商业计划的104％。较2015年增长收入成本比从去年同期的83.12％下降到80.68％，但是全年人里费用却比去年增加了6.4％。体现了公司对员工的关心、重视和爱护。

去年为543员工提供了培训，另外选送到中国42人次，在欧洲美国40人次。 最终，该行创造了7520亿印尼盾的税利润，比去年5350亿印尼盾增长41％，完成商业计划的104％。

上述成绩的取得，难能可贵，来之不易，主要得益于全体管理班子成员的通力协作、落实苦干，得益于全行员工的共同努力、奋力拼博、坚持不懈与辛勤付出。

在新的一年里，在印尼政府和印尼监管部门的关心和支持下，工银印尼承诺全体管理层将继续带领全体员工，积极探索、不断进取，继续深化发展战略转型，优化商业结构、客户结构、盈利结构，尽快完成投产一些商业银行应有的基本产品和服务，如借记卡，信用卡、Post、个人网上银行等，进一步开展按揭贷款、信用卡透支等消费金融服务，加快按揭贷款的审批支持服务水平，提高该行的服务效率，提高客户对该行的满意度，坚持以市场、客户的需求作为该行工作目标，努力为社会、市场和客户提供满意的、多功能的和全方位的金融服务。把工银印尼打造成客户认可、股东认可、同业认可的本地主流商业银行。更加大力为推动印尼的经济发展和人民生活改善作出积极贡献。