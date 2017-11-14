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中国大生农业集团董事长兰华升率团

访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】11月13日，中国深圳市大生农业集团与华信集团代表团一行15人，在大生农业集团董事长兰华升的率领下，拜访了印尼中华总商会，并受到常务副总主席兼执行主席张锦雄，资深永远荣誉主席黄双安、叶联礼，创会会长杨克林，永远荣誉主席吴国富、林秀礼，辅导主席吴光楷，副总主席陈伯年、刘奕陞、谢英隆、薛天增，名誉主席洪贵仁，秘书长周维梁，副主席王立松等热情接待。双方进行了友好交流座谈。

张锦雄在会晤中，对兰华升一行人来访表示热烈欢迎，并介绍了印尼经济发展概况。他说，印尼素来重视与中国的经贸交流，人文合作。

近年来，更是随著，两国政府高层的频繁互访,迈向了两国经贸合作的新台阶。2016 年印尼与中国双边贸易额达到457.8 亿美元，同比增长7.8%。同时，伴随著两国间经贸合作的不断深入，巴厘岛、日惹、万鸦老等印尼著名旅游度假地也成为中国游客旅游度假的首选。

张锦雄称，中国政府提出的“一带一路”倡议后，有越来越多的中国地方政府、中国企业家开始走出国门，寻找海外发展机遇。而当前的印尼，正处在一个大发展、大建设的时期。印尼有著独特的海上交通优势，在历史上，也曾是盛极一时的国际海上贸易中心。如今，我国总统佐科威，提出要恢复印尼海上支点国家的辉煌，要带领印尼走向繁荣、带给人们幸福。这和中国政府积极推动的“一带一路”倡议，高度契合。希望通过代表团这次的访问，能增进大家彼此间相互了解，并鼓励更多的中国企业家走出国门，到印尼投资兴业，积极参与“一带一路”的一些重点项目的建设，深化两国在各领域的务实合作。

兰华升致辞，感谢印尼中华总商会诸领导在百忙中抽空接待。同时就大生农业集团作了详细介绍。他说，大生农业集团是集资产管理、资本运作、产业投资和生产经营于一体的民营企业集团；主营业务包括农业产业投资、种业研发与运营、农产品全球采购和智慧流通、产业链金融、农业科技研究与应用、农业土地生态修复与治理、农资和农技服务及基础设施投资与建设等。

兰华升表示，此次访问印尼，旨在实地了解印尼有关领域的发展情况，并与印尼中华总商会诸位领导进行交流，深化沟通，增进友谊，为今后的合作建立密切的联系。兰华升指出，中国经过改革开放近40年来的高速增长，如今已成为世界第二大经济体，并且目前走势稳定良好，未来可期。希望印尼华商朋友们能够紧抓机遇，积极投身“一带一路”建设的伟大实践。通过加强交流，增进合作，共谋发展，为中印尼两国更美好的发展共同努力！

中国文化院秘书长张武介绍了该文化院情况。他说，中国文化院是由中华能源基金会发起成立的非盈利民间团体。该组织以“弘扬华夏文化，和谐世界文明”为宗旨，为国家文化发展战略服务，为中国文化走出去服务，为普通百姓日益增长的文化需要服务。

张武表示，当前中印尼关系发展正处在历史最好时期，两国各领域合作方兴未艾。欢迎印尼华商企业界多到中国交流考察，寻找合作商机，共谋发展。

双方在亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。