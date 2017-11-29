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中国国际贸促会驻印尼首席代表陈敏访印中经社文合作协会

增进相互了解 推动双边贸易 提供实在服务

【本报讯】2017年11月29日，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会首席代表陈敏率领其副代表一行人莅临印中经济，社会与文化合作协会，由协会副总主席吴家财，辅导主席林吉元，总秘书长谢瀚贤偕同数位副秘书长及理事等热烈欢迎。

首先协会总秘书长谢瀚贤强调印中经社文合作协会与中国贸促会已经是多年的合作伙伴，双方之交流会晤不胜枚举，也顺便简略地介绍近期的活动。

陈敏首代也同样表示贸促会和印中经社文协会是老朋友，有着传统的友好合作关系，希望双方在已签订的机制合作谅解备忘录框架内，继续加强交流合作，为两国企业提供更实际、更具体的帮助和服务，切实造福两国企业、推动双边经贸。谈到贸促会印尼代表处的工作愿景，陈敏表示作为中国最大的贸易投资促进组织，中国贸促会在中国有1000多家地方分会和行业分会，在海外设立了21个代表处，同全球200多个国家和地区的工商界建立了广泛联系。

贸促会代表处于2016年成立，今后的工作重点为在中国驻印尼使馆和经商参处的领导下为中印尼企业提供日常咨询服务，帮助解决涉及两国企业的经贸纠纷，特别是中小企业。他指出，2016年，中国同“一带一路”沿线国家贸易额达1.07万亿美元，对沿线国家直接投资145亿美元。

中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。在产业转型升级、内需持续增长和消费需求升级的多重驱动下，中国巨大的国内市场也为“一带一路”沿线各国提供了广阔的经贸合作机遇。于此同时，印尼政府积极推行的“三北经济走廊”战略构想，正好与“一带一路”建设高度吻合，机遇无限。目前，中国贸促会正以“一带一路”与印尼“三北一岛”（北苏门答?，北加里曼丹，北苏拉威西，巴厘岛）建设为统领，积极大力推进中印产能合作，促进基础设施互联互通，推进境外产业园区建设，推动重大项目落地生根。

此次会晤在非常融洽的气氛下结束，双方在签订新合作协约后合照留念。(James)