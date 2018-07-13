Friday, July 13th, 2018 | Posted by

中国国药励展公司代表团访印中经社文合作协会
促进双方医药交流 提升民众保健知识

中国国药器械公司，中国 国药励展公司 ，深圳市医疗器械行业协会，新加坡 Reed Exhibitions 公司 由国药励展 李超 副总经理率领 一行13人访问印尼-中国经济，社会与文化合作协会。双方在愉快的交流结束后合照留念。 前排（左至右）姚慧玲，杨可夫，吴家财，周伯达，李超，谢瀚贤，林吉元，陈泳志，周睦汉。后排一站（左至右）Wira Halim, 冯兴卷，朱心怡，张洁，丁传军，吴佩平，蔡忆琳，焦仪，李超（与前排同名）. 林发振，Retno Putri, Rohani Liu, 梁瑜珍

中国国药器械公司，中国 国药励展公司 ，深圳市医疗器械行业协会，新加坡 Reed Exhibitions 公司 由国药励展 李超 副总经理率领 一行13人访问印尼-中国经济，社会与文化合作协会。双方在愉快的交流结束后合照留念。
前排（左至右）姚慧玲，杨可夫，吴家财，周伯达，李超，谢瀚贤，林吉元，陈泳志，周睦汉。后排一站（左至右）Wira Halim, 冯兴卷，朱心怡，张洁，丁传军，吴佩平，蔡忆琳，焦仪，李超（与前排同名）. 林发振，Retno Putri, Rohani Liu, 梁瑜珍

 

【本报讯】713日，中国国药励展公司，中国国药器械公司， 深圳市医疗器械业协会，新加坡Reed Exhibitions公司 由国药励展公司副总经理李超率领一行13人莅临印尼-中国经济、社会与文化合作协会访问，并受到了该会辅导主席林吉元，副总主席 ：周伯达、吴家财、总秘书长谢瀚贤，副秘书长：陈泳志，杨可夫 ，投资部门主任周睦汉， 国际关系主任 Henwira Halim，诸位理事的热诚接待。

周伯达首先代表协会感谢李超副总率领之团拨冗莅临印中经济、社会与文化合作协会，并简要介绍了协会情况以及强调协会旨在于提高我国与中国企业界的合作。其工作范围不只是在经贸方面，与此同时为促进印中两国在社会与文化及各个领域的交流合作也做出了积极的贡献。

双方代表经一番讨论对话后，李超代表访问团感谢协会周伯达，吴家财俩位主席、谢瀚贤秘书长以及协会负责各部门主任等对国药励展及励展博览集团一行的热情接待，也诚挚地感谢协会对印尼当地市场的详细介绍以及对于即将在201936-8日在雅加达举办的CMEF印度尼西亚医疗器械博览会给予中肯的建议。

协会作为中印之间的经贸合作和文化交流的重要桥梁，国药励展和励展博览集团将持续与协会加强合作。希望在印中经社文合作协会、LIC的支持和帮助下，以及在国药励展及励展博览集团的共同努力下，做好CMEF印度尼西亚国际医疗器械博览会，以借此平台，助推中印在医疗器械和医疗领域的经贸互通、技术合作和产业发展。（James 供稿）

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=219839

Posted by on Jul 13 2018. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added