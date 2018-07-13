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中国国药励展公司代表团访印中经社文合作协会

促进双方医药交流 提升民众保健知识

【本报讯】7月13日，中国国药励展公司，中国国药器械公司， 深圳市医疗器械业协会，新加坡Reed Exhibitions公司 由国药励展公司副总经理李超率领一行13人莅临印尼-中国经济、社会与文化合作协会访问，并受到了该会辅导主席林吉元，副总主席 ：周伯达、吴家财、总秘书长谢瀚贤，副秘书长：陈泳志，杨可夫 ，投资部门主任周睦汉， 国际关系主任 Henwira Halim，诸位理事的热诚接待。

周伯达首先代表协会感谢李超副总率领之团拨冗莅临印中经济、社会与文化合作协会，并简要介绍了协会情况以及强调协会旨在于提高我国与中国企业界的合作。其工作范围不只是在经贸方面，与此同时为促进印中两国在社会与文化及各个领域的交流合作也做出了积极的贡献。

双方代表经一番讨论对话后，李超代表访问团感谢协会周伯达，吴家财俩位主席、谢瀚贤秘书长以及协会负责各部门主任等对国药励展及励展博览集团一行的热情接待，也诚挚地感谢协会对印尼当地市场的详细介绍以及对于即将在2019年3月6-8日在雅加达举办的CMEF印度尼西亚医疗器械博览会给予中肯的建议。

协会作为中印之间的经贸合作和文化交流的重要桥梁，国药励展和励展博览集团将持续与协会加强合作。希望在印中经社文合作协会、LIC的支持和帮助下，以及在国药励展及励展博览集团的共同努力下，做好CMEF印度尼西亚国际医疗器械博览会，以借此平台，助推中印在医疗器械和医疗领域的经贸互通、技术合作和产业发展。（James 供稿）