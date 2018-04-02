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中国吉林省商务厅代表团昨访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】中国吉林省商务厅代表团一行8人，在许涛副厅长率领下拜访了印尼中华总商会。

代表团随团成员，包括:商务厅处长孙喜华、科员任丛新，长春斯纳欧软体公司董事长柴丽等长春企业家随团处方，并受到常务副总主席兼执行主席张锦雄，副总主席陈伯年和薛天增，秘书长周维梁，资深顾问杨秉书，林松石等理事的热烈欢迎。

张锦雄致辞，代表印尼中华总商会对许涛一行到访，表示热烈欢迎和诚挚的问候。他说，印尼地处南太平洋，赤道贯穿全境，疆域辽阔，全国有1.7万多个大小岛屿物产丰富，气候宜人。印尼是世界第4大人口国，有超过 2.5 亿的人口，是东盟最大的经济体，人口结构良好，其中半数是不到 30 岁的青年人，充分体现了这个国家蓬勃的生机与活力，以及强大的发展潜力。

张锦雄补充说，印尼佐科威总统执政以来，明确提出要将印尼建设“海上支点国家”，并积极发挥自身在海洋交通枢纽、国际贸易、地区政治、安全等方面的 重要作用。作为东盟的领导者和东盟十国中唯一的 G20 成员国,印尼在地 区政治、经济等方面都有著广泛的联系和影响力。

2017 年印尼与中国非油气类产品双边贸易额 568.4 亿美元，同比增长 24.1%；其中，印 尼对出口中国 213.2 亿美元，同比增长 41.0%，印尼从中国进口 355.2 亿美元，同比增长 15.7%，占印尼进口总额的 26.8%。中国已经连续多年稳居印尼第一大贸易伙伴。 吉林省是中国东北的老工业基地，拥有雄厚的技术实力，和自然条件，同时也是我们中华总商会的老朋友、好朋友。

吉林省与中华总商会多年来，一直保持著良好沟通与合作，我们诚挚欢迎吉林的领导们，多带企业家来印尼走走看看，选择合适的合作项目，让两国的企业家，携手共进，共同分享彼此的经验和成果! 我印尼中华总商会也将协助吉林政府 继续发挥自身的信息平台优 势,服务两国企业家,积极推动双方的经贸交流与合作。

许涛致辞，感谢印尼中华总商会领导们的热情招待，并简要介绍了吉林省在经济、贸易、科技、教育、旅游、文化的领域的最新发展情况。希望通过这次的访问能够加深彼此之间的了解，为将来在经贸等产业的往来创造更大的合作机会。最后欢迎大家抽空到吉林省走走看看、观光考察、投资兴业。