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中国华为与印尼7所高校合作培养“智慧一代”人才

中新网雅加达3月27日电 (记者 林永传)27日上午，PT华为技术投资有限公司(华为印尼)与印尼7所顶尖高校，正式启动华为在印尼推出的企业社会责任项目──SmartGen(智慧一代)，帮助印尼培养更多的本地ICT(信息与通讯)青年人才。

在中国驻印尼大使谢锋和印尼通信部长RudiRudiantara

、高教部秘书长Ainun Na’im的见证下，华为印尼CEO刘浩生代表华为公司分别与印尼大学、印尼万隆理工学院、加查马达大学、印尼电信大学、迪波内格罗大学、帕德加兰大学和泗水理工学院7所大学的校长签署了备忘录。

依协议，华为将通过“科技日”前往该7所大学分享ICT领域的先进技术、数字解决方案与生活方式、以及未来发展趋势；通过“华为体验日”邀请学生参观华为客户解决方案创新与集成体验中心，让学生在学习中体验先进的ICT技术；通过“智慧校园咨询”协助7所大学与ICT专业人士共同发展智慧校园；通过“未来种子项目”为学生提供在华为深圳总部学习和实践的机会，并让学生在北京与深圳国际化的商业环境中体验跨文化的工作氛围；通过“学生实习”项目帮助学生获得ICT行业所需的工作经历。

中国驻印尼大使谢锋对该合作项目的启动给予高度评价，称包括华为在内的众多印尼中资企业，不仅为印尼创造了大量就业、税收和商机，而且为提升印尼的自主创新和高技术产业发展做出了积极贡献。

谢锋希冀受惠的印尼大学生，通过华为这一平台，打开科技创新之窗，打开了解中国之窗，成为印尼国家建设和中印尼友好合作的参与者与推动者。

印尼高教部秘书长Ainun

Na’im表示，华为和印尼高校之间的合作，可以提升印尼青年学生的知识水平，提高高校相关领域人才的数量和能力。

华为印尼CEO刘浩生称，通过为印尼年轻一代提供ICT培训，将其打造成充满希望的一代，为印尼ICT行业的发展做贡献。目前，华为公司在印尼的合作伙伴超过400家，间接为本地通信行业创造高技术就业岗位超过2万个，其员工近90%来自印尼本地。

从2009年开始，华为通过设立创新中心、“千名ICT人才培养”、“未来种子计划”等活动，持续为印尼培养大量ICT领域高技术人才。

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