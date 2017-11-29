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中国北京台湾事务办公室代表团

莅临印中经济社会与文化合作协会

2017年11月27日上午，中国北京台湾事务办公室副主任杜德平一行4人莅临印中经济、社会与文化合作协会，受到协会总秘书长谢瀚贤先生，协会理事主席孙继飞先生等热烈欢迎。双方就两岸关系及印中经济贸易等问题展开了深入的座谈和交流。

首先协会总秘书长谢瀚贤对中国北京台湾事务办公室杜德平副主任一行的到访表示诚挚的欢迎，并简要介绍了印中经济、社会与文化合作协会自成立以来的基本情况。印尼中国经济社会与文化合作协会（LIT）成立于1992年7月3日，是一个非政府部门的民间组织，目的在于提高与中国的合作，该合作不只是在经贸方面，同时也在社会文化方面进行合作交流，努力增进与中国的友好关系。其年度的工作纲领主要是增进更多企业商的互访往来，举行各种的贸易展览，展览会，以及文化艺术交流等活动。此外，谢瀚贤也对台湾同胞在印尼的投资和发展情况向杜德平副主任做了一些简要介绍。

中国北京台湾事务办公室副主任杜德平十分感谢印中协会的热情接待，表示虽然此次代表团是第一次来到印尼，但感觉是一见如故，并简要介绍了台湾事务办公室的工作和此次出访的目的。他说，全国各省皆设立了台湾事务办公室，对两岸问题非常重视，中国坚定捍卫“一个中国”原则，对两岸问题张弛有度；维护两岸关系和平发展“九二共识”的政治基础；秉持“两岸一家亲”理念，扩大深化两岸交流合作；大力促进两岸同胞共同弘扬中华文化；坚决反对“台独”分裂活动。祖国也时刻把台湾同胞的福祉挂在心上，愿意率同台湾同胞分享大陆发展的机遇，不断深化两岸经济社会融合发展。

随后，北京市海淀区台湾事务办公室主任王锋、北京市密云区台湾事务办公室主任郑中朝分别详细介绍了所在区的基本情况，并真诚地邀请大家到海淀区参访和到密云区考察寻求投资合作机会。

最后，双方互赠礼品并合影留念。