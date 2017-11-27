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中印尼副总理级人文交流机制专场联合演出雅加达隆重上演

【本报周孙毅报道】11月25日晚，由印尼人类发展与文化统筹部、印尼教育与文化部、中国文化部、中国驻印尼大使馆主办，中国对外文化集团公司承办的“中印尼副总理级人文交流机制专场联合演出”，在雅加达Ciputra艺术剧场隆重上演。

中国国务院副总理刘延东，中国文化部副部长董伟，印尼人类发展与文化统筹部常务秘书长沙特亚，印尼教育与文化部文化总司长Hilmar Farid，印尼卫生部秘书长温东，印尼平民主义国民党主席Sukmawati Soekarnoputri，中国驻印尼大使馆孙伟德代办，各华社领导，中资企业代表等，吸引逾千民众出席观赏，两国演员高水准的精彩演出，引得全场观众叫好，掌声不断！

中国文化部副部长董伟在致辞中，代表中国文化部对各位贵宾和各界朋友的到来表示热烈的欢迎！对本次演出的共同主办方──印尼人类发展与文化统筹部、印尼教育与文化部对本次演出的大力支持表示衷心感谢！对为本次演出付出辛勤劳动的中印尼两国艺术家致以崇高的敬意！

董伟表示，2015年5月以来，为落实习近平主席与佐科威总统达成的重要共识，刘延东副总理与Puan Maharani统筹部长牵头建立了中印尼副总理级人文交流机制，并共同主持了两次机制会议，对中印尼人文领域交流合作作出了全面的梳理和部署，指明了下一步合作的方向，在中印尼人文交流史上具有里程碑意义。

董伟强调说，文化交流是人文交流的重要组成部分，是促进民心相通的有效途径。在中印尼副总理级人文交流机制第三次会议即将召开之际，双方共同选择以两国艺术家联袂演出的方式开启双方人文交流的新篇章。中方愿与印尼方一道，继续以文化为纽带，让更多的民众特别是青年一代体验跨文化交流的魅力，携手开创中国─印尼友好关系的美好明天，为构建人类命运共同体而不懈努力！

印尼教育与文化部文化总司长Hilmar Farid致辞，代表印尼政府对中国国务院副总理刘延东及代表团一行到访印尼表示热烈欢迎。他说，印尼与中国长期以来都积极地促进在文化方面的紧密合作关系，两国通过各种文化、艺术、教育等领域开展多纬度合作与交流。希望通过这次的联合演出，能增进两国人民的相互了解和友谊，扩大两国人文广泛交流，为建设更加紧密持久的印中全面战略伙伴关系增添新动力。

当晚，由中印尼演员联袂上演了一台精彩的文艺节目，其中有:印尼舞蹈《迎宾舞》和《沙曼舞》、中国杂技《喧歌嬉调-转花盘》、《拍球》和《俏花旦-集体空竹》、印尼歌曲《星星索》、中国武术表演《精武魂》和印尼武术《Pencak Silat》等精彩表演，令全场观众目不转睛，打开眼界。演出最后由印尼佳美兰音乐演员与中国民乐演员同台联奏一首《哎呦妈妈》后圆满结束。