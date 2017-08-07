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中华全国工商业联合会医药业商会企业考察团

考察印尼巴淡投资环境并进行“一带一路”经验交流

2017年8月2日（星期三）下午四点在廖内群岛中资企业商会相关领导陪同下，中华全国工商业联合会医药业商会殷海峰副秘书长、中华全国工商业联合会医药业商会中药材分会公晓颖会长携中药材分会多位副会长一行11人，与巴淡市农业部门官员 Bapak Mardanis在Panbil, Best Western Premier 酒店进行了“一带一路经验交流会”。

中华全国工商业联合会医药业商会会员企业均为中国医药界知名企业，之所以来印尼考察，有两点主要原因：

印尼的很多中药材资源是中国医药业企业所需要的；

中医药在印尼发展迅速，得到印尼广大消费者的认可与欢迎。

在巴淡投资中药材，对中印双方的企业、消费者有巨大的经济价值与社会价值。

参会中方企业表示，“中药材的原料广泛来源于植物与动物，而印尼是一个热带地区，很多植物是中药材原料。因此中国中药材企业都对来印尼投资种植中药材很感兴趣。

这次中华全国工商业联合会医药业商会来到巴淡的主要目的是与政府相关部门交流有关到巴淡投资种植，对接双方相关准备工作。

巴淡农业部门官员表示，非常欢迎中国企业来到印尼巴淡投资，他将向巴淡市长汇报此事，并希望透过这次的交流能与中华全国工商业联合会医药业商会进行更进一步的讨论并能有更多的合作机会。公晓颖会长同时也表示将邀请廖内群岛省长、巴淡市长及农业部门官员到中国吉林省长春市参观考察并沟通建立友好城市事宜。

中国中药材企业很愿意到巴淡投资种植、加工及出口中药材，也希望印尼-中国能持续建立友好关系。