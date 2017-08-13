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中交雅园(Daan Mogot City)举行奠基仪式

建设高品质工程 供市民安居乐业

【本报邝章报导】中国交通建设集团(简称中交)属下中国港湾雅加达地产有限公司在雅京投资兴的中交雅园项目(Daan Mogot City)于8月12日周六隆重举行奠基仪式。雅京西区市长Anas Effendi,中交海外地产公司副总经理丰宇、中港雅加达地产公司总经理沈超、中建一局副总经理魏炎、中建一局联营体董事长孙科林、中国驻印尼大使馆商务处公参王立平等出席奠基仪式。

中交海外地产丰宇副总经理首先致辞，他表示，作为中国顶级的大型地产开发集团之一，中国交通建设集团选择雅加达作为其全球第一个海外房地产投资项目，表明中交集团对印尼市场的重视和信心。中交集团将把其在中国数十年以来积累的丰富的房地产开发和服务的经验和技术带到印尼，为雅加达市民建设一个高品质的生活社区。

王立平公参在致词中说，中交雅园是中国与印尼经贸合作又一重大成就。在印尼政府和社会各界的大力支持下，在工程投资和建设各方的通力合作下，中交雅园项目必将建设成为配套完善的生活社区，成为雅京市民安居乐业的全新社区。

雅京西区市长阿纳斯(Anas Effendi)则表示，欢迎中国企业到印尼投资开发房地产，并共同建设美好印尼。中国企业在雅京开发中交雅园大型房地产项目，再次印证中国印尼经贸已经有了良好的合作基础，中国投资商和建设单位一同不仅协助当地开发大型生活社区，更为雅京西区增添了活力。

中建一局副总经理魏炎致词表示，中建股份是全球最大的投资建设集团之一，2017年在中国500强名第3位，世界500强第24位。中建一局是中国建筑旗下最具有国际竞争力的核心子企业，将以专业、服务、品格“三重境界”为中国品质代言。

中交雅园一期工程作为整个中交雅园项目的首期建设工程，在当地有非同寻常的影响力。这也是中建一局在印尼承接的第一个重要项目，中建一局上下高度重视，将以专业化的态度，科学、合理、有序的加快推进工程建设，在充分发挥技术、管理等方面的优势资源整合能力的基础上，秉承工匠精神，用企业的责任和担当，优质、安全、高效的完成履约项目，建设高品质工程。

在此，特别更正印尼商报周六（8月12日）第一版刊登的“中国中建集团投资13兆盾兴建雅京Daan Mogot City”,应该是“中国中交集团”。特此更正。