Posted by admin

东盟最具价值的学习盛会

今年4月7-8日正式引爆

【本报讯】东盟创立50年以来，几乎整个亚洲都发生了翻天覆地的变化。迄今，东盟更是全球增长最快的经济体之一，预计两年后，其经济总量有望达到3万亿美元, 成为全球企业的新焦点！根据调查显示，东盟至2020年将新增6000万名消费者，显示东盟市场的消费群体正迅速崛起，吸引大批国外投资者争相进军东盟市场。

作为东盟中心点的大马，占有地利人和的优势，是不是更应该好好把握争取与超过6亿人口的东盟多元文化市场接轨的机会？如果您就在等待这个机会、如果您想在庞大市场中获分一杯羹，实践家教育集团为您捎来一个劲爆利好消息，就是在4月7和8日，假吉隆坡Vivatel Hotel举办一场史无前例的“东盟赢家大会”。这场大会的亮点看不完，而最终目标只有一个，就是全方位带来最新东盟的创投商机，让你一网打尽东盟火热的趋势，所以您一定要参与！

首先，主办单位邀请了多位东盟杰出的大咖企业家做分享，包括来自中国网红微商第一摊手兼美图秀秀新媒体顾问管鹏、泰国外商联合总会第一位亚裔主席康树德、柬埔寨实践家孵化基地合作空间Small World的创始人RithyThui、新加坡互联网商业模式专家陈健勇和缅甸WPG Capital Public Co股东陈毅德，也是缅甸实践家合作孵化平台负责人。

不得不提的是，中国网红微商第一摊手兼美图秀秀新媒体顾问管鹏，将携同中国2位时下最抢手的超级网红到来分享，揭秘个人品牌打造与社群营销的秘诀，这绝对能让你清楚了解，时下年轻人的市场趋势。

此外，泰国外商联合总会成立40年来第一位亚裔主席，康树德会长。他曾管理30多个国家的驻泰企业商会，囊括9000家外资企业会员，并定期与泰国政府跨部门开会，为政府发展经济出谋划策。不但如此，他具有丰富的社团侨领经验，也曾担任泰国台商总会副总会长3届，泰国台湾会馆副主席2届；同时也是泰国贸易院顾问及泰国台湾商会联合总会荣誉总会长。

柬埔寨实践家孵化基地合作空间Small World的创始人RithyThui，是一个刚满30岁的年轻人。Rithy 是非常难得的领军人物，他带领各创业团队在条件最差的基地环境下，进行着各种创新创业思想的碰撞，也对各种商业模式做多元性的辅导协助！如今，基地中最小的创业者才17岁，充满了创业的激情，也有相当的技术实力，前途无限。

其中一位分享嘉宾，则是来自新加坡互联网商业模式专家陈健勇。他在创业的2年内建立10家网络跨国公司。当年19岁创业的他，虽然没有任何启动资金，但是通过网络，他成立的第一家公司在2年内发展成为新加坡最大游泳的学院。他擅长将公司通过网络科技自动化，让他能够全心全意的发展公司，以最快的速度成为行业的领导者。目前他已经将这成功的模式编写成可以被复制的模板，不断的在各大舞台上分享着，希望能够在发展自己的事业同时也为更多的人创造价值！

缅甸代表则有Myanmarpreneur创办人和WPG Capital Public Co股东陈毅德，同时他也是缅甸实践家合作孵化平台的负责人。他在2011年缅甸进行改革开放初期就开始进入缅甸，现在在缅甸参与的行业就包括了酒店，餐饮，房地产，律师行，投资，教育。。等。他虽然是新加坡人，但是积极响应中国一带一路政策，努力把世界带进东盟缅甸，让缅甸重新融入世界。

这场云集大咖企业家做的东盟赢家大会，当然是少不了实践家董事长兼商业模式之父林伟贤老师。他将在大会上主讲眼前火红的商业话题，并做全程整合，让出席者更简易了解到重点所在。

这场企业家必瞩目的“东盟赢家大会”盛宴，将于4月7日和8日在吉隆坡Vivatel Hotel Grand Ballroom举行！活动时间分别为，第一天早上9点到晚上10点半；第二天从早上9点到傍晚6点。

为了让印尼的企业家对这个千人峰会有更深的了解，实践家这次安排了缅甸代表陈毅德为大家剖析缅甸趋势，同时举办这次东盟峰会的新闻发布会。发布会将于2018年3月16日1:00pm准时开始。地点：Columbia Group, Jalan KH MochMansyur, Blok 15E, No. 24-26, Komplek Jembatan 5 Indah, Jakarta 10130.

望印尼华人在2018年，共同探讨，共同学习，抓住时机跻身于东盟的经济大潮，积极参加峰会。欢迎各界人士踊跃参加本次的新闻发布会。

印尼哥伦比亚集团总裁刘正昌表示，这是一次非常难得的机会来聆听多位东盟杰出的大咖企业家做分享创投商机。希望大家不要错过机会，踊跃参与这宝贵的大会。刘正昌续称，届时，他计划将带领50到60位印尼企业界精英赴马来西亚出席聆听。希望大家踊跃报名参加。

联系人：Crystal (+65-90218811)华语联络人

Liefong (08111538181)印尼语联络人