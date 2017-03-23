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世界客属第29届恳亲大会筹委会代表团拜访

亚细安（东盟）客属总会暨印尼客属总会总主席吴能彬博士

【本报周孙毅报道】3月22日，世界客属第29届恳亲大会筹委会代表团一行人，在中国全国政协常委、香港侨界社团联会余国春会长的率领下拜访了亚细安（东盟）客属总会暨印尼客属总会总主席吴能彬博士教授。宾主在一片亲切友好气氛中就办好本届大会等事宜相互交换了意见。

余国春会长在讲话中，对吴能彬博士等理事的热情接待表示感谢。他说，首届世客会于46年前在香港首次举办，世客会历经46载终于重回香港这个发源地举办，而2017年是香港回归中国20周年，双重“回归”，意义深远。该大会将于今年10月12-15日在香港举行。本次大会由香港梅州联会主办，并由中国海外交流协会、中国侨联、中央驻港联络办社团联络部、香港特区政府民政事务局、梅州市人民政府、广东海外联谊会、福建省海外联谊会等担任支持机构。

余国春补充说，世客会是世界各地客家人相聚联谊的盛会，大会的成功举办离不开全球客家团体的积极参与和支持。希望本届大会也能得到吴能彬博士的支持和参与。

广东省政协常委、世界客属第29届恳亲大会执委会联席主席余鹏春，也就本届大会筹备情况向吴能彬博士作了汇报。他说，在庆祝香港回归的喜悦气氛中，香港特区政府以“同心创前路，掌握新机遇”为主题，举办一连串丰富、精彩的庆祝活动，在世客会筹委会的积极争取下，第29届世客会已被纳入香港特区成立20周年庆典项目之一。世客会主办方为大家准备了缤纷多彩的活动，包括“千帆并举迎世客”多媒体大型表演、“客家杯”赛马、“客家专题论坛”、“客家文化论坛”、“客家青年创业论坛”等。

余国春会长续称：此次大会，主办方不仅要在世客会上讲好中国故事，还要展现香港回归20年来的发展成果，讲好香港故事，展现客家人的风采，讲好客家故事。欢迎吴博士届时能率团出席参与，共襄盛举。

吴能彬博士在讲话中，对余国春会长一行人来访表示热烈欢迎，并预祝今年10月中旬即将在香港召开的第29届世客会取得圆满成功！

广东省政协常委余鹏春，全国政协林光如、裕华百货总监余伟杰、梅州市政协常委王春辉和梅州市政协委员林厚平等随团参加。最后，双方互赠纪念品后圆满结束。