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专访西加省山口洋市议会副议长 曾炼钦

不需限制落童活动与印尼新娘

【本报邝耀章专访】西加省山口洋市议会副议长曾炼钦(Sumberanto Tjitra)1972年5月16日出生在西加坤甸市，1993年曾炼钦开始从商进入商业界，在PT Sinar Sumber Sehat任业务员，1998年至2013年他是PD.Sumber Duta Mas的领导人，他也是山口洋时代媒体(Media Singkawang

Times)的董事。

2013年曾炼钦加入国民民主党至今，2015年曾炼钦毕业于Slutan Muhammad

Tsafludin法学院法学系获法学士学位。

2009年他代表斗争从业党(Partai Karya Perjuangan)竞选山口洋市议员，当选山口洋市2009至2014年山口洋地方议员。然后2013因斗争从业党未能通过大选的门槛，未能加入2014年的选举，他因此转入国民民主党(Nasdem)至今，他被委任为山口洋市地区领导委员会主席。2014年他代表国民民主党竞选地方议员，再次当选山口洋市地方议员，国民民主党为山口洋市的第三大党，他有机会被选为山口洋市地方议会副议长。西加Borneo Turbine日报将曾炼钦列为2010年的年度人物(Man of The Year)。

曾炼钦日前接受本报副社长的专访，以上是访谈摘要：

曾炼钦表示；西加里曼丹省山口洋市议会，未有计划制定有关整顿或管理“落童”传统风俗习惯的地方法令。虽然有人担心“落童”传统风俗对山口洋社会造成的负面影响，但地方议会只是扮演防范的角色。一方面“落童”传统风俗已成为山口洋市的旅游目标，甚至于传统的“落童”活动已与元宵节连在一起，成为山口洋市盛大的嘉年华会。因此，我们认为未有必要制定法令限制“落童”活动。但我们希望年轻人应该追求学问，而不是沉迷在“落童”活动中。

“落童”活动是西加山口洋华人的传统风俗习惯，现在已经与每年的元宵节的嘉年华会连在一起，并且获得某移动电话商的赞助。印尼旅游部也将山口洋的元宵嘉年华会列为年度精彩旅游节目。我们不愿被指骚扰这传统的节日，但我们也不希望过度的渲染，使年轻人都沉迷于落童活动，而不愿意追求科学。我们希望新市长蔡翠媚对落童活动做正确的评估与辅导。

每一年的元宵节约有500名落童童子参与落童活动，展示神明上他们身上后，他们身上有的特异功能。2017年的元宵节不但有部长的代表、省长的代表，市长的代表及27个友好国家的代表出席，其中有马来西亚、伊拉克、巴勒斯坦、津巴布韦、沙乌地阿拉伯、摩洛哥、中国、越南、等国家的代表出席。

曾炼钦表示，他并不觉得很自豪，因为山口洋市有落童活动而成为国际新闻的焦点。毕竟落童活动只是少数当地华人的活动，他们从小被训练与神明接触，接受神明的特异功能。其正面的意义是带动山口洋市的旅游业。其负面的影响是年轻人不愿求学，而沉迷于落童活动。

山口洋市的另一个特色是有许多美女嫁到外国，特别是嫁到台湾，在台湾被称为“印尼新娘”。有一些媒妁在处理这事，他们游走在法律的边缘，媒妁有三种角色，第一种是台湾的媒妁，他们负责满足台湾方面的需求，并与雅加达的媒妁连络。雅加达的媒妁负责办理所需手续、包括结婚证书、护照、签证等。第三种是在山口洋的媒妁，他们负责寻找有意嫁到外地的当地美女。据说台湾人喜欢娶山口洋美女，是因为她们善良、顾家、勤劳与关心家人。另外，也因为经济问题使她们不得不远嫁台湾。

曾炼钦认为没有必要立法限制美女嫁到外国。这不是贩卖人口，而是国际婚姻。当然也有人利用法律的漏洞，从事一些非法的贩卖人口活动，但那只是少数的案例，不能因此把山口洋美女嫁到外国，当作是贩卖人口活动。