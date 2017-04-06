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专访山口洋市华裔新女市长蔡翠媚

冀建设基础设施与发展旅游业

【本报邝耀章专访】2017年2月16日印尼101个地方首长举行同步选举，选出省长、县长与市长，其中包括雅加达特区省长三组候选人的选举，选举结果第一组候选人阿古斯被淘汰，剩下第二组候选人钟万学与第三组候选人阿尼斯，将于4月19日进行第二轮选举，以决定胜负。

另外一个被受关注的是一位华裔女性蔡翠媚当选西加里曼丹省山口洋市的市长。蔡翠媚现年45岁，已是7个孩子的母亲，她从小到大生活在山口洋，从政之前在一家公司上班，她积极参加华社活动。受到政府保障30％地方议会妇女名额的吸引而开始从政，2009年代表印尼斗争民主党竞选山口洋市议员，2014年当上了山口洋市地方议会议长。2017年2月16日以42.6%的得票率远远超过其他三组候选人，当选山口洋市市长，成为印尼首位华裔女性市长。

山口洋是西加省的第二大城市，人口约23万多人，土地面积约5万公顷，这座城市的居民华裔占62％有称达70%，其他为马来族、达雅族及其他种族。山口洋是印尼全国华人密度最高的城市，也较完整的保留中华文化，每一年的元宵节都吸引成千上万的游客到山口洋观赏。蔡翠媚通过民主选举当上山口洋市新市长，她的当选受到全国华裔人士的祝福。

蔡翠媚在接受本报访问时表示，还需要继续努力，争取实现在山口洋市兴建飞机场，这不仅是为了方便山口洋市的市民，也可以提升山口洋市的经济活力，另外也为了山口洋市附近的三发(Sambas)市与孟加映(Bengkayang)市的市民，可通过山口洋的机场提升两地居民的经济活力。

蔡翠媚表示，山口洋市前市长Awang Ishak已经与交通部民航司签署了备忘录，欲在山口洋市兴建飞机场，以提升山口洋市的经济、安全、国防力量。她在山口洋市议长任内与交通部民航司的会议决定，将于2017年开始兴建山口洋市的机场。议会未能决定何时开始该工程，不过议会肯定该工程对山口洋市及周边城市非常重要。

蔡翠媚认为，发展经济与政治程序同样重要，就如同铜钱的两面，经济与政治可以同时达到目标。首先，她将着重在兴建山口洋市的基础设施，如兴建码头、机场、道路等，将三口洋发展成西加省的一个重要的交通枢纽，贯通孟加映与三发市。2011年10月山口洋从孟加映与三发分出来，成为一个独立的行政市。

山口洋市的主要经济以农业、农园、渔业为主。因为土地有限及土壤问题，不适合种植棕榈树，故不可能在山口洋发展更大的棕榈园，倘若大量的砍伐森林，开发棕榈园将造成水土流失。

蔡翠媚希望保持山口洋市为一个文化城，山口洋市被称为“美女城”及“千座庙宇城”，许多美女嫁到台湾去，被称为印尼新娘。山口洋也被称拥有千座庙宇，该市的每条街、每个角落都有中国式的寺庙。蔡翠媚称将统筹山口洋的庙宇与“落童”的活动，并给予辅导。她希望继续发扬“美女城”与“千座庙宇”的美名，并藉此带动山口洋的旅游业。

蔡翠媚之前是山口洋地方议员(2009-2014)，地方议会议长(2014-2019) ，她认为有必要减少地方自治的负面影响，她说地方自治后各地出现许多“小皇帝”，他们不听中央政府的命令，中央政府因鞭长莫及也管不到他们。她认为地方政府与地方议会都应该以全国的利益为重。如某工程对山口洋有益，且对全国大众有益就应该支持。我们不会因为私人的利益去做某件事，市政府与市议会不可接受贿赂，对社会大众有益的计划，如“地方健康保险”对全民有益，我们支持及透过议会争取经费。

至于蔡翠媚何时接任山口洋市长一职，尚须等待内政部长的决定，因为现任市长的任期至2017年12月为止，而选举法令并无明确规定接任的日期。