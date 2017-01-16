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上海市侨办经济科技处代表团昨访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】1月16日，中国上海市侨务办公室经济科技处代表团一行5人，在上海市人民政府侨办经济科技处计宁处长的率领下，拜访了印尼中华总商会并受到商会副总主席薛天增，秘书长周维梁，资深顾问杨秉书，副主席林松石，副秘书长杨新晟的热忱接待。

双方就促进印中两国在各领域的交流与合作相互交换了意见。

薛天增副总主席致辞，代表印尼中华总商会对计宁处长率团来访表示欢迎，并介绍了印尼概况。他说，近年来，印尼政府大力推行改革，努力发展国民经济，在民主进步和国家建设上都成绩斐然。政府积极倡导各民族和睦相处，华族同胞也与其他族群一道同心协力，为印尼经济和社会发展贡献力量。

2015年，印中两国双边贸易额为 493亿美元。中国企业大量走出国门，以雄厚的资金和先进的技术经验，积极参与印尼的经济社会建设。欢迎中国企业界今后能多前来印尼考察访问，寻找合作商机，共谋发展。印尼中华总商会，将愿成为印尼与中国之间一座信息交流，经贸合作的桥梁。希望通过此次计宁处长率领的代表团，能增进双方之间的沟通与交流，为推动印中两国今后在各领域的友好合作继续发挥桥梁作用。

计宁处长在发言中，对印尼中华总商会诸理事的热情接待表示感谢。计宁处长称，此次访问的目的，除了为寻求与印尼中华总商会建立更紧密的关系，加强双方之间的联系与交流外，也借此机会诚邀印尼中华总商会领导们出席今年5月11日至13日，将在雅加达JExpo国际展览中心举办的“中国国际技术设备展”。希望这次技术展能得到印尼中华总商会的大力支持和参与。

与此同时，计处长一行人也特邀请了印尼中华总商会领导们组团赴上海考察访问，并参加今年3月1日至5日在上海新国际博览中心举办的“第27届华东进出口商品交易会大会”。

上海市人民政府侨办文宣处副处长竺健平，中国（上海）国际技术进出口交易会组委会办公室、中国国际工业博览会组委会办公室业务总监施德兴、项目经理陆娅君，东浩兰生集团上海外经贸商务展览公司出展部经理王春华出席了交流会。

双方在一片亲切友好气氛中进行交流，并互赠纪念品后圆满结束。