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万隆福清同乡会融和银会 举行第五轮第五次银会聚餐暨庆新春联欢

万隆福清同乡会融和银会于今年2月1日星期三，阴历丁酉鸡年初五晚上在万隆会议中心（BCC）大礼堂举行第五轮第五次银会聚餐暨庆新春联欢。包括福清同乡会辅导和领导们约1500赴会会员除了来自万隆本市的乡亲会员，还有来自苏加巫眉、展玉等乡亲嘉宾。大家在欢乐及喜庆的气氛里相聚享用晚餐并欢聊后一起观赏筹委会所预备的节目。

晚7时许，正式节目由两位司仪郑盛嫡和李雄聪以印汉双语宣布开始。福清同乡会理监事们上台向赴会乡亲及会员拜年，祝贺新春愉快、吉祥如意、身体健康！

由陈克珠和陈振璧以汉印双语致词欢迎并感谢乡亲嘉宾们光临联欢。感谢同乡会副主席许可加乡亲提供大礼堂及大力支持。感谢所有银会会员这么多年来的支持，感谢参与银会各项工作的乡亲们的辛劳。希望以后也继续一如既往地支持，使融合银会更发展。

他们还报告了一个好消息：在苏迪曼将军路的福清会馆经修建将于今年六月竣工后可以回复功能，将向大众开放。可利用举办各种寿、喜宴或聚会。会馆左边是举办了十九年的“融华华文学习中心”，设有二十间宽敞明亮的教室。现在是招收幼儿班、儿童班、成人班学习华文的时间。希望乡亲、会友、朋友们大力支持华文教育工作，带领儿女子孙们来报名学习华文。

联欢会上的助兴节目有融华幼儿班献演唱舞“十二生肖”、福清同乡会青年舞蹈组献演“采薇”。可爱的小孩、舞姿柔美的青年舞蹈员，让观众大饱眼福。其他还有李瑞兰乡亲和陈纯莉、温松芳的三重唱“雨的旋律”、黄捌星、杨丽芳、周国程、、曾珍的独唱。各具风格的着装和台风，优美或浑厚的歌声，让大家都很赞赏。最后由马来西亚歌星林佑宾演唱了好几首好听的歌曲，让现场气氛更加热烈欢乐。