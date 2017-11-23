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万隆华社贤达候劭繁令夫人郭惠荣老师回归主怀

万隆华社贤达企业家候劭繁贤内助郭惠荣老师于12／11-17蒙主恩召，回归主怀。家属于16／11-17举行安葬火化礼，基督教仪式告别礼于15／11-17晚上举行华社理事代表献花告别礼。

多所华社代表献花礼分二个时间举行。基督教颂唱礼前由万隆客属联谊会理事 ，万隆郭氏宗亲会理事和万隆独立狮子会理事举行。

颂主唱礼后，晚上八时由七所华社代表举行鲜花告别礼。 1.万隆广华校友会，广华老友会（郭老师服务的学校）2.万隆侨中校友会，劲松基金会代表。3.劲友亲(CFF)越野队代表4.万隆万年青越野队代表5.TESA班友会学生代表（郭惠荣老师班主任班）6.万隆桥中23届同学会（郭老师的同学班友）7.西爪华裔分会理事代表。

由周兴华老师主持的献花礼，由广华前老师刘杰盛老师致词，说明郭惠荣老师生平教学事业。

两位老师同样说明：“,郭惠荣老师与夫君候劭繁老师同是万隆广华老师，郭老师教学有方，在四年的教学生涯里，桃李芬芳 深得学生们，同事们的爱戴。1966年封校后，她相夫教子，勤恳奋斗，与夫君经营电池，汽油，零件生意。事业蒸蒸日上，他们四位男女孩子，事业有成。郭老师与家属共享天伦的美好时候，与病魔抗争多年，终于回归主怀，奔向天堂。

我们以沉痛 哀伤的心情向郭惠荣老师举行献花告别礼，愿郭老师一路走好，回归主的身旁，愿家属节哀顺变，化悲痛为力量，为更美好的前程努力。