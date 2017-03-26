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《#66》印尼电影进军中国市场

印尼驻华大使苏更.拉哈尔佐（Soegeng Rahardjo）

于2017年3月12日出席在北京电影资料馆举办的由印尼华人导演赖俊伍（Asun Mawardi）自演自编自导的《#66》电影首映式。

在发表致辞中，苏更大使表示：“印尼与中国在电影领域的合作不仅加深了两国人民之间的相互了解，也推动了印尼的经济建设发展。因此，印尼国内电影界应从中国近几年持续发展并且成为世界电影新中心的市场中受益。”

出席首映式的观众达330人，其中包括中国电影界人士、媒体、艺人和演员、电影学院和艺术学院师生、在北京生活的印尼人、印尼和其他国家的留学生等。

《#66》是一部由雅加达独立创意电影公司（Creative Motion Pictures）制作的最新动作片。这家公司正在加强与世界各国电影界的合作。

这部2个多小时的动作片已在多个国际电影节中放映包括英国伦敦和美国休斯敦电影节，并在几个类别中获奖。此外《#66》也在2016年的西安丝绸之路国际电影节参展并且是北京国际电影节唯一入选的印尼电影。

作为导演、制片人和主演的赖俊伍表示，这部电影放映的主要目的是为了提升中国对印尼电影业的潜力认知水平，当然也期望建立互利互惠的合作关系。通过在西安和北京参与电影节的经验，合作潜力还是很被看好的。

中国人民接受外国电影程度越来越高，中国私营企业对外国电影作品的融资等因素也进一步推动了印尼电影在中国的发展。

在电影还未放映前，创意电影公司与北京南洋桥文化发展有限公司（Red and White China）

签署了一份《#66》电影版权营销的合同。印尼电影在近几年内越来越受中国观众喜爱，其中包括《突袭1》、《突袭2》和《金棒侠》等电影，这展现了中国观众对动作武打题材电影的浓厚兴趣，也推动了《#66》在中国市场的销量并且提高了印尼电影的知名度。

随着一代一路的继续升温，电影作为软实力即将成为两国建立友谊和经济发展的强因素。