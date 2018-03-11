雷霆（Oklahoma City Thunder）在主场以104-94击退了马刺（San Antonio Spurs）。 雷霆（39-29）二连胜。拉塞尔-威斯布鲁克打出三双，贡献了21分、12个篮板和10次助攻，科里-布鲁尔三分球2投2中，得12分，保罗-乔治11分、10个篮板和5次助攻，“甜瓜”卡梅罗-安东尼8投1中，只得2分。替补发挥出色，杰拉米-格兰特15分，阿莱克斯-阿布林内斯11分，帕特里克-帕特森10分。
March 11th, 2018 | Posted in 体育 | Read More »
勇士（Golden State Warriors）大将斯蒂芬-库里（Stephen Curry）受伤，但仍在主场以110-107击退马刺（San Antonio Spurs）。 勇士（51-14）取得7连胜。凯文-杜兰特拿下了37分11个篮板，贾维尔-麦基13分7个篮板，克雷-汤普森16投仅5中，得13分6次助攻，“追梦”德雷蒙德-格林三双，贡献11分、12个篮板和10次助攻。
March 9th, 2018 | Posted in 体育 | Read More »
火箭（Houston Rockets）在客场以110-99击败了雄鹿（Milwaukee Bucks）。 火箭（51-13）取得17连胜。詹姆斯-哈登（James Harden）拿下了26分、6次助攻和5个篮板，克里斯-保罗（Chris Paul）16分11次助攻，克林特-卡佩拉（Clint Capela）10分8个篮板，特雷沃-阿里扎和PJ-塔克各得9分。替补出场的埃里克-戈登18分6个篮板，卢克-巴莫特11分7个篮板。
March 8th, 2018 | Posted in 体育 | Read More »
火箭（Houston Rockets）在客场以122-112击败了雷霆（Oklahoma City Thunder）。 火箭（50-13）最后6分钟没有运动战得分，但仍取得16连胜。克里斯-保罗（Chris Paul）三分球4投4中，拿下了25分5次助攻，詹姆斯-哈登23分11次助攻，失误也达到10次。特雷沃-阿里扎15分，PJ-塔克和克林特-卡佩拉各得10分。替补出场的埃里克-戈登得了14分，卢克-巴莫特11分。
March 7th, 2018 | Posted in 体育 | Read More »
骑士（Cleveland Cavaliers）在主场以112-90击退了活塞（Detroit Pistons）。 骑士（37-26）结束二连败，保住东部第三的位置。勒布朗-詹姆斯（LeBron Raymone James）只打29分钟，得了31分、7个篮板和7次助攻，拉里-南斯（Larry Nance）22分15个篮板，罗德尼-胡德13分。三名替补上双，塞迪-奥斯曼12分6个篮板，乔丹-克拉克森和凯尔-科沃尔各得11分。
March 6th, 2018 | Posted in 体育 | Read More »