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RNI公司携手Bio Farma合作 兴建药物包装厂

  【本报雅加达讯】Rajawali Nusantara Indonesia（RNI）公司携手Bio Farma公司合作，兴建生产药瓶（vial）和安瓿（ampul）的药物包装厂，依计划，该合资企业的年产能力700万个。 RNI公司总经理帝迪克（B Didik）对记者称，RNI公司在合资企业持有35%股份和Bio Farma公司持有55%，其余10%是属于韩国投资商所有。预计兴建新厂总投资额达1330亿盾。与此同时，股权仍在计算中。“平常是资本在30%至35%左右，其余由银行借贷。”

March 11th, 2018 | Posted in Organisasi | Read More »

印尼福建社团联谊总会举行2018年春节联欢
今年承办“第九届世界福建同乡恳亲大会”

左起：叶正欣、黄德新、林万金、祝笛参赞、俞雨龄、卓天贵、谭柏叶、熊德隆、张锦雄共同主持捞鱼生仪式。

  【本报讯】2月24日（农历正月初九）晚，印尼福建社团联谊总会（简称：福联）庆祝2018年春节联欢晚会，在雅加达太阳城酒楼隆重举行。逾千名乡亲及嘉宾欢聚一堂，共庆新春，喜气洋洋。

February 26th, 2018 | Posted in Organisasi | Read More »

去年加工业出口额 占我国出口总值76%

【本报雅加达讯】2017年1月至12月份期间，我国加工业的出口额达到1250亿美元，对我国总出口总值作出最大贡献，占总额1687.3亿美元的76%。 工业部长艾尔朗卡·哈尔丹托（Airlangga Hartarto）在雅加达对记者表示：“推动工业增长的主要因素之一是扩大国内外市场的商机。若能最大限度扩大市场，则生产量也能达到高峰。” Incoming search terms:纺织工业部

February 6th, 2018 | Posted in Organisasi | Read More »

三协会吁政府重新考虑
对轻钢进口征收高关税政策

【本报雅加达讯】随着政府对中国和越南的锌铝涂层钢（BJLAS）商品分别征收49%和18%反倾销进口税，三个协会要求政府重新考虑轻钢进口政策。 印尼轧辊成型机制造商协会（ARFI）主席诺菲雅（Novia Budiman）昨日在雅加达说：“我们担忧这项政策将使国内市场BJLAS处于无法供应状态，因为国内的年产能只有15万吨，而颜色BJLAS的消费量每年达35万吨。” Incoming search terms:重新考虑菲达环保鼓励消费

December 11th, 2017 | Posted in Organisasi | Read More »

政府35000兆瓦发电站工程
推动电缆生产商提高产量

【本报雅加达讯】临近今年底，国内电缆生产商增加他们的生产线。该情况是因为国电公司(PLN)的高需求量为完成35,000兆瓦发电站工程。印尼电缆制造业协会(Apkabel)总主席Noval Jamalullail称，“所有电缆生产商为提供国电需求量，几乎肯定正在增加产量。” 而国电所需的许多电缆的类型是铝电缆。有三种铝电缆,即是高压、中压和用于传输的电缆。

September 19th, 2017 | Posted in Organisasi | Read More »

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