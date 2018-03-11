CEO晚宴聚餐
上周末在雅加达举办题为“印尼商业与政治的未来”的CEO晚宴聚餐，工业部提高使用国内产品部门专员Imam Haryono（中）、Warta Ekonomi CEO见兼总编辑Muhamad Ihsan（左）与Warta Ekonomi创始人Fadel Muhammad（右）成为发言人。出席上述活动的有国营企业与私人企业CEO，他们期望目前进入政治年初，我国经济仍持续增长，不希望骚动而破坏了我国经济稳定。
上周末在雅加达举办题为“印尼商业与政治的未来”的CEO晚宴聚餐，工业部提高使用国内产品部门专员Imam Haryono（中）、Warta Ekonomi CEO见兼总编辑Muhamad Ihsan（左）与Warta Ekonomi创始人Fadel Muhammad（右）成为发言人。出席上述活动的有国营企业与私人企业CEO，他们期望目前进入政治年初，我国经济仍持续增长，不希望骚动而破坏了我国经济稳定。
【本报梭罗讯】我国贸易部通过出口品讨论会的活动，鼓励企业家敢于开拓新的出口市场。 贸易部开发出口产品主任阿里·萨特利亚（Ari Satria）在梭罗对记者表示：“该活动是政府为支持和关注国内家具企业家开发业务的形式。” 他解释说，必须关注的其中一个问题是他们看好市场发展。他续说，在这一向以来，我国企业家仅集中于传统市场，其中是美国和欧洲，为此，未来他们必须敢于开拓其他国家。
【本报日惹讯】2018年印尼日惹国际家具和手工艺展览会（JIFFINA）爪哇-巴厘主席丁布尔（Timbul Raharjo）预计，JIFFINA将成为东南亚规模最大的家具和手工艺品展会。 他上周六在在日惹Jogja Expo Center主持2018年JIFFINA展会开幕式上致辞说：“JIFFINA展会规模将继续扩大，在未来期间将成为东南亚规模最大的家具和手工艺品展会。”
【本报雅加达讯】政府通过国营企业将于今年4月13日至15日在马来西亚吉隆坡太子世界贸易中心（Putra World Trade Center）举办中小型企业产品展览会，称为2018年印尼创意产品节（ICPF） 国家出版和新闻部门主任阿河玛德·法络兹（Ahmad Fachrozi）在雅加达表示，从事出版和新闻部门的国营企业簇群即国家出版和新闻公司（NPNC），包括安打拉通讯社（LKBN Antara）、巴莱普斯塔卡（Balai Pustaka）公司、印尼国家印刷公司（PNRI）共同举办该2018年印尼创意产品节。
【本报雅加达讯】国内煤炭定价机制树立后，国电公司预计每年可节省大约18兆盾的运营成本。 国电公司战略采购总监伊万（Iwan Supangkat）上周末在雅加达能源与矿物资源部大厦说：“若按照新机制定煤炭价格每公吨70美元，公司的运营成本可节省达18兆盾，因为目前的煤炭价格每公吨高达100美元。” 他说，国电对政府设立国内发电站采购煤炭的定价机制表示欢迎。