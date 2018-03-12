【雅加达罗盘报新闻网讯】为解决雅京交通阻塞的现象。从今天周一（3月12日）开始由雅京至芝甘北高速公路实行工作日单双号制。这一揽子 单双号制政策是由东勿加西和西勿加西私人车辆进入雅加达。单双号制的实施时间为3小时从早上6点至9点，国家法定节假日除外实施。 为确保此政策的顺利实施，预计收费公路用户将参与制定政策。 尤其是对于私人车辆用户已经在西勿加西Mega City和东勿加西Grand Dhika 准备了停车场，平价为1万盾，通往雅加达、茂物、德博、丹格朗和勿加西（Transjabodetabek）公交车费用一次通行为2万盾。自早上凌晨5点停车场开放给公众。 Incoming search terms:印尼毒品新闻
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【雅加达Liputan6.新闻网讯】工作党（Partai Berkarya）于周六（3月10日）至周二（3月13日）在中爪哇梭罗市召开第三全国领导层会议（Rapimnas III）。工作党总主席Neneng A Tutty 讲述有关成立党的跌宕起伏。 起初，Neneng讲述从亚齐到巴布亚的干部和理事人员的招聘情况。现在，Neneng把全力以扑的建党结果提交给我国第二任总统的满子 多米苏哈多（Tommy Soeharto）。
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【雅加达Tribun News网】2019年总统和副总统选举即将来临之际， 34个大印尼行动党地方代表理事会于昨日在雅京Arcici广场宣布支持帕拉波沃（Prabowo Subianto）为2019年总统选举候选人。 “我们于昨天同时在全国个地方代表理事会同时宣布支持帕拉波沃参选2019年总统大选。”大印尼行动党地方代表理事会主席Muhammad Taufik于昨日如是说。
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【茂物点滴新闻网3月10日讯】Matahari连锁店创办人陈展福（Hari Darmawan）在西爪哇茂物芝利翁河因溺水身亡，享年77岁。 “陈展福溺水身亡事件是属实的消息。”印尼国家抗灾机构（BNPB）信息和公共关系主任Sutopo Purwo Nugroho周六（3月10日）对记者如是说道。 茂物县地方抗灾机构（BPBD）秘书布迪（Budi Pranowo）在被要求确认时证实了这一事件。布迪说 Matahari连锁店老板的尸体已经被带到 Ciawi医院并举行火化。
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2018年雅加达亚运会吉祥物是三种印尼特有的野生动物为原型的3个卡通形象，这三种动物分别为极乐鸟（取名为KAKA，右）、独角犀牛（取名为Bhin-Bhin，左）和梅花鹿（取名为Atung，中），周日（3月11日）在雅京印尼酒店圆环正式与雅京市民见面。第十八届亚洲运动会于2018年08月18日-09月02日在印尼雅加达和苏南巨港两市共同举行。
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