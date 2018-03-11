钟山：美对华贸易逆差被高估
放宽出口管制可减35%
【中新社11日讯】“贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。”中国商务部部长钟山11日在北京表示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。 他在当天十三届全国人大一次会议记者会上作此表述。钟山说，中美两国建交近40年来，贸易规模增长232倍。两国双向投资累计超过2300亿美元，这充分说明两国经济互补性很强、合作潜力很大。
【中新社11日讯】“贸易战没有赢家，只会给中美两国和世界经济带来灾难。”中国商务部部长钟山11日在北京表示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。 他在当天十三届全国人大一次会议记者会上作此表述。钟山说，中美两国建交近40年来，贸易规模增长232倍。两国双向投资累计超过2300亿美元，这充分说明两国经济互补性很强、合作潜力很大。
【中新社8日讯】全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民8日在北京表示，要把控制国有企业债务作为今后控制总债务的重中之重。只要经济能够保持平稳持续增长，同时让债务增长能低于这一水平，债务率就会逐步下降，债务风险就会得到有效控制。 当天，全国政协十三届一次会议举行以“推动经济高质量发展”为主题的记者会，杨伟民在回答记者提问时作上述表示。他说，中国的债务主要有三类，一类是政府部门的债务，一类是居民部门的债务，还有一类是企业部门的债务。
【中新社6日讯】中国国家发改委主任何立峰6日在北京表示，中国经济有活力、有潜力、有后劲，而且有非常大的韧劲，对今年经济增长实现6.5%左右的目标充满信心。 十三届全国人大一次会议6日举行记者会，何立峰在回答记者提问时说，政府工作报告提出2018年经济增长预期目标为6.5%左右，符合预期，也符合需求，经过努力可以实现。
【中新社4日讯】中国铁路总公司4日披露，3月3日正月十六，各大火车站客流量持续攀升，全国铁路发送旅客1267.9万人次，这一数值超过了2018年2月22日正月初七的1222.4万人次，创铁路春运单日旅客发送量历史新高。 统计数字显示，3月3日，全国铁路共开行旅客列车8352列，增开旅客列车1014列。武汉局集团公司当日发送旅客83.1万人次，同比增长6.9%；上海局集团公司发送旅客221.9万人次，同比增长23%；南昌局集团公司发送旅客106.1万人次，同比增长18.1%；广州局集团公司发送旅客157.2万人次，同比增长27.3%；成都局集团公司发送旅客115.9万人次，同比增长23.4%。
【中新社1日讯】普华永道3月1日发布《第21期全球CEO调研中国报告》称，有57%的受访CEO认为，2018年全球经济增长将会加速，这个比例创下了该调研报告发布以来的历史新高。 中国的CEO们显得更为乐观，有69%的中国企业高管认为，在未来12个月里经济增长将进一步加快，而去年该比例仅为31%。