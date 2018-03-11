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十三届全国人大一次会议举行第三次全体会议

十三届全国人大一次会议举行第三次全体会议

  【中新社11日讯】十三届全国人大一次会议11日下午在人民大会堂举行第三次全体会议，表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》，听取了张德江委员长受十二届全国人大常委会委托作的全国人大常委会工作报告。 习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等出席会议。 会议应出席代表2980人，出席2964人，缺席16人，出席人数符合法定人数。

March 11th, 2018 | Posted in 中港台新闻 | Read More »

十三届全国人大一次会议
举行第二次全体会议

3月9日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议

  【新华网9日讯】十三届全国人大一次会议9日下午在人民大会堂举行第二次全体会议，听取和审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告。 习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等出席会议。 大会主席团常务主席、执行主席张春贤主持会议。大会执行主席马逢国、巴音朝鲁、吴英杰、殷一璀、鹿心社、彭清华在主席台执行主席席就座。

March 9th, 2018 | Posted in 中港台新闻 | Read More »

有劲儿！外长记者会王毅金句频频，
亮出中国外交立场和主张！

中国外交部长王毅

  十三届全国人大一次会议新闻中心8日上午举行记者会，外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。在本场记者会上，王毅就半岛问题、中美关系、南海问题等热点事件回答了中外记者的22个问题，金句频频，亮出中国外交立场和主张。 ——回应西方一直在对中国作出各种评判和预测时，王毅说： “‘中国崩溃论’自己先崩溃了，变成了一个国际笑柄。” Incoming search terms:引句

March 8th, 2018 | Posted in 中港台新闻 | Read More »

外交部：朝韩首脑会晤
符合半岛全体人民和有关各方共同利益

中国外交部发言人耿爽

  【中新社7日讯】中国外交部发言人耿爽7日在例行记者会上就朝鲜半岛南北双方商定4月底举行首脑会晤一事作出回应。 耿爽表示，这符合半岛全体人民和有关各方的共同利益，也有利于地区的和平稳定。

March 7th, 2018 | Posted in 中港台新闻 | Read More »

中国外交部：各方应客观、公正
看待巴基斯坦反恐努力

中国外交部发言人耿爽

  【中新社6日讯】中国外交部发言人耿爽6日在例行记者会上表示，各方应客观、公正看待巴基斯坦反恐努力，中方也反对利用金融作为政治手段对巴方施压。 当日有记者提问，近期，个别国家指责巴基斯坦在打击恐怖主义融资等方面存在缺陷，也有个别声音炒作中方对巴基斯坦在打击恐怖主义融资方面的努力并不完全肯定。中方是否认同这样的观点？对此有何评论？ Incoming search terms:巴基斯坦 金融

March 6th, 2018 | Posted in 中港台新闻 | Read More »

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