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2018年亚运会吉祥物

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2018年雅加达亚运会吉祥物是三种印尼特有的野生动物为原型的3个卡通形象，这三种动物分别为极乐鸟（取名为KAKA，右）、独角犀牛（取名为Bhin-Bhin，左）和梅花鹿（取名为Atung，中），周日（3月11日）在雅京印尼酒店圆环正式与雅京市民见面。第十八届亚洲运动会于2018年08月18日-09月02日在印尼雅加达和苏南巨港两市共同举行。  

March 12th, 2018 | Posted in Gallery home,印尼新闻 | Read More »

捕获鲨鱼仍在继续

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虽然海洋和渔业部已通过2014年第59号部长条例禁止捕捞鲨鱼，但亚齐地区的鲨鱼捕捞仍在继续。图为3月10日，在亚齐Lampulo海洋渔业码头拍卖过程中，鲨鱼被放置在码头的情景。 

March 11th, 2018 | Posted in Gallery home,印尼新闻 | Read More »

CEO晚宴聚餐

3 CEO GATHERING

上周末在雅加达举办题为“印尼商业与政治的未来”的CEO晚宴聚餐，工业部提高使用国内产品部门专员Imam Haryono（中）、Warta Ekonomi CEO见兼总编辑Muhamad Ihsan（左）与Warta Ekonomi创始人Fadel Muhammad（右）成为发言人。出席上述活动的有国营企业与私人企业CEO，他们期望目前进入政治年初，我国经济仍持续增长，不希望骚动而破坏了我国经济稳定。

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总统为民主党全国代表大会主持开幕式
苏西洛暗示将在2019年支持佐科威

佐科威总统上周六（3月10日）为民主党在西爪哇茂物圣都举行的民主党全国代表大会举行开幕式，民主党总主席苏西洛（右）和民主党助选团负责人 阿古斯（AHY）在旁见证。

  【雅加达Republika新闻网3月10日讯】政治是一种可能性的艺术，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益，终是要为自己的利益争取得最大的有利的政治格局，识时务者为俊杰。

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气枪工业

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西爪省万隆县的气枪家庭工业已有40年之久，每月可生产50布气枪，其价格介于350万盾至1500万盾。图为在Cileunyi村的艺工正在组装步枪的枪托。

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