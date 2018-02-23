印尼民族的融合取得了宪政上的进展，修改1945年宪法时，印尼勇敢的弃掉只有印尼原住民才能担任印尼总统的限制，这并非一项普通的政治决定。这表示印尼民族的意识进化已达到高峰，且建立在一个“没有一位公民可以认为自己是印尼原住民”的基础上。该政治决定是适时的，是在全球化民粹主义破灭之前的政治决定。 不过，在日常生活上要执行该宪法改革并不容易，民族融合的过程经常受到掌权者因为政治利益的干扰。华族的特性经常被政治化，且被置于与印尼民族特性相反的位置。其实，在印尼独立之前，华族已有了与印尼民族不能分割的认知。
February 23rd, 2018 | Posted in 论坛 | Read More »
2月12日国会通过修改的2014年第17号MD3法令，所谓MD3法令，即有关：人协大会、国会、地方代表理事会、地方议会的法令。该法令通过后，国会的权力将膨胀，甚至于其权力将超过行政机构。 国会为立法机构原与行政机构、司法机构平等与平行。 MD3法令修改后，国会的权力不但扩大，甚至于超过行政机构。
February 15th, 2018 | Posted in 论坛 | Read More »
2017年我国经济增长只有5.07％，在指标5.2％之下，但比2016年的经济增长5.03％更高。虽然2017年宏观经济指数有很好的表现，国际经济情况也对我国经济发展有正面的影响。国际货币基金组织(IMF)称赞我国经济表现优异。 但我国的实际经济情况却没有很大增长只成长0.04%，佐科威总统对此仍不满意。我国的经济成长缓慢，民众缺乏购买力，失业人口有增无减，政府推出的诸多基础建设，没有触到低下层民众的利益，低下层民众的生活仍未获得大量的改善。
February 10th, 2018 | Posted in 论坛 | Read More »
国家统计局公布2017年我国经济增长为5.07%，比2016年的增长稍高了一点， 2016年的经济增长有5.03%。另方面，令人感到失望的是，民间的消费并没有很大的增长，只有5%左右。
February 8th, 2018 | Posted in 论坛 | Read More »
2019年总统选举与国会议员与地方代表理事会议员选举将于2019年4月17日同步举行。至今尚有一年多的时间，有意参选者已开始筹备工作，竞选期从2018年10月13日至2019年4月13日有6个月的竞选时间。 2019年4月14至16日是安静期，4月17日为投票日。
February 6th, 2018 | Posted in 论坛 | Read More »