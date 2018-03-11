调查舞弊行为 不掩饰真相
关于基础设施项目规格偏差的信息迷宫似乎将不了了之。最初据说有规范和标准偏差的迹象，但后来却被否定。没有经过认真彻底的调查，一味掩饰真相的做法只会使民众感到困惑和掩盖问题的实质。 佐科威总统有关Bekasi -Cawang – Kampung Melayu（Becakayu）的高速公路项目已遵循现有建筑规范和标准进行的说明，不能澄清事实。佐科威否认有关Becakayu收费公路项目因降低规范，造成几名工人伤亡的说法。
关于基础设施项目规格偏差的信息迷宫似乎将不了了之。最初据说有规范和标准偏差的迹象，但后来却被否定。没有经过认真彻底的调查，一味掩饰真相的做法只会使民众感到困惑和掩盖问题的实质。 佐科威总统有关Bekasi -Cawang – Kampung Melayu（Becakayu）的高速公路项目已遵循现有建筑规范和标准进行的说明，不能澄清事实。佐科威否认有关Becakayu收费公路项目因降低规范，造成几名工人伤亡的说法。
盾币汇率正在经受考验。年初至今，盾币已贬值1.5%以上，触及1万3800盾。这是自2016年以来盾币的最低水平。因此，印尼共和国统一国家货币进一步偏离2018年国家收支预算设定的1美元兑1万3400盾的汇率假设。 对盾币的压力恐怕会继续。原因是美国央行计划在今年4次提高利率(联邦基金利率/ FFR)。美联储（The Fed)此举将使美国的利率更具吸引力。这种情况将鼓励投资组合投资者将其资金从包括我国在内的新兴市场转移到山姆大叔的国家里。
佐科威总统在参加全国领导人会议的印尼青年企业家协会（Hipmi）成员面前的讲话，有一些引人关注之处，其中是作为商业界发展法律框架的创业法的重要性，以及需要扩大中小微型企业信贷份额的问题。 这两点都触及商业界发展中理应与国家发展目标保持一致的根本问题。上述声明非常重要，因为我国的创业者人数与其他国家相比依然太少，实际上他们在吸收劳动力和改善人民福利方面极具战略地位。
交通部传来利好的消息，交通部长布迪卡尔亚（Budi Karya Soemadi）披露，雅加达-万隆高速铁路工程（Kereta Api Cepat Jakarta Bandung）将于本年三月底持续兴建，交通部长上周传达确定的消息，雅万高速铁路工程于本月底落实动工。 全长142公里的该工程在中国建设预算金兑现后进行。而原计划于2019年完成不得已延后于2020年完工。海事统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Panjaitan）向总统报告说，延后完工为基数和工程用地土地释放问题所致。
佐科威总统加上希望之家（Keluarga Harapan简称PKH）扶助金至两倍的纲领值得推崇，且不论此举将为其政治名望加分，但上举已符合宪法有关重视和关注民生福利的规定。 按国家建设规划部门的统计，现在PKH编列预算是60兆盾。如再加上20兆盾，希望贫穷家庭降低到9%。总统要求扶贫纲领如PKH，派发济贫米，乡村现金支助能如期到达权益者手中。