Home » 社论 You are browsing entries filed in “社论”

希望雅万高铁工程顺利进行 交通部传来利好的消息，交通部长布迪卡尔亚（Budi Karya Soemadi）披露，雅加达-万隆高速铁路工程（Kereta Api Cepat Jakarta Bandung）将于本年三月底持续兴建，交通部长上周传达确定的消息，雅万高速铁路工程于本月底落实动工。 全长142公里的该工程在中国建设预算金兑现后进行。而原计划于2019年完成不得已延后于2020年完工。海事统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Panjaitan）向总统报告说，延后完工为基数和工程用地土地释放问题所致。 March 8th, 2018 | Posted in 社论 | Read More »