【本报周孙毅报道】3月9日晚，雅加达洛江洪氏宗祠（Yayasan Marga Ang Rokan Hilir Jakarta）落成庆典暨2018戊戌年春节联欢晚会，在太阳城国际酒楼隆重举行。该宗祠全体理监事、荣誉主席团、顾问团、辅导委员及宗亲与嘉宾等，近1200人齐聚一堂，畅叙宗谊，共襄盛举。 此宗祠荣誉主席洪溢徽致辞，对宗亲们和嘉宾拨冗出席表示感谢，向所有支持和赞助者，以及为此次庆典付出辛勤劳动的筹委会理事，致以万分谢意。他说，雅加达洛江洪氏宗祠的成立，旨在加强旅雅洛江洪氏族人之间的沟通和交流，增进亲情友情，弘扬洪氏家风家训，传承忠孝美德，让洪氏团结友爱的精神世代相传。 Incoming search terms:固始县
March 11th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »
【本报周孙毅报道】3月9日晚，西加邦戛地区乡亲会(Perkumpulan Warga Pemangkat dan Sekitarnya简称:PERWAKAT)庆祝成立17周年暨2018戊戌狗年春节联欢晚会，在雅加达金莎国际酒楼隆重举行。 该乡亲会主席古兆威，副主席魏志强、黄健强、赖权生，辅导主席方劲雄，荣誉主席团、顾问团和其他理监事，国会议员Darmadi Durianto、 Daniel Johan，山口洋地方议会议员Sumberanto Tjitra，西加邦戛县长A.Rahmat，山口洋地区乡亲会主席温新强，赤道基金会主席贝锦兴，以及西加各地区旅椰乡亲会领导或代表等，近1500人欢聚一堂，同庆佳节。
March 11th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »
【本报周孙毅报道】在庆祝2018年新春佳节环节中，雅加达德教会济锦善社（Yayasan Etika Moral Indonesia）于3月9日中午，在太阳城国际酒楼举行聚餐联欢。 雅加达济锦善社社长伍瑞章伉俪，副社长许国照、李春安，辅导主席伍耀辉伉俪和其他理事，来自马来西亚德教联合总会署理总会长戴荣强，以及华社贤达，包括：俞雨龄、黄德新、谭柏叶、曾季瑾、钟延筹、张和然、杨金锋、谢英隆、余麦风伉俪、许再山、杨捷源、黄柏、杨健昌等，近80人受邀参加聚会。 Incoming search terms:新加坡 主席马来西亚 教育
March 9th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »
【本报周孙毅报道】在庆祝2018年元宵佳节环节中，雅加达勿里洞同乡联谊会（Yayasan Belitung Mulia Jakarta）于3月7日（农历正月二十日）晚，在该会Komp.Ruko Permata Kota Blok Q 1-2 Jl.Tubagus Angke举行联谊聚餐晚会。 该同乡会总主席廖幼青，副总主席林日祥、陈亮发，副总主席兼执行主席江淼成、余有信、王其耀，辅导主席蓝德良，创会主席张元檠，监事长陈国财，妇女部主任林莉芬女士，财政凌香爱，文教部主任邓金水硕士等理事及乡亲，逾百人出席聚会。
March 9th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »
【本报讯】由雅加达华文教育协调机构、培育三语学校（Sekolah Dharma Bangsa）共同主办，Daan Mogot City冠名赞助的2018第一届“雅协.培育Daan Mogot City杯故事大王比赛”,将于4月7 日在雅加达Swiss-Bel Manga Besar举行。 3月8日，雅加达华文教育协调机构在该秘书处召开新闻发布会。雅协执行主席蔡昌杰，培育三语学校（Santoso基金会会长）林春发，培育三语学校董事余文贤、陈彦汛、周利东、顾梵及Daan Mogot City项目总经理沈超、项目营销经理Billy等出席了新闻发布会。
March 9th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »