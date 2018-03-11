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雅加达洛江洪氏宗祠落成庆典暨春节联欢隆重举行 【本报周孙毅报道】3月9日晚，雅加达洛江洪氏宗祠（Yayasan Marga Ang Rokan Hilir Jakarta）落成庆典暨2018戊戌年春节联欢晚会，在太阳城国际酒楼隆重举行。该宗祠全体理监事、荣誉主席团、顾问团、辅导委员及宗亲与嘉宾等，近1200人齐聚一堂，畅叙宗谊，共襄盛举。 此宗祠荣誉主席洪溢徽致辞，对宗亲们和嘉宾拨冗出席表示感谢，向所有支持和赞助者，以及为此次庆典付出辛勤劳动的筹委会理事，致以万分谢意。他说，雅加达洛江洪氏宗祠的成立，旨在加强旅雅洛江洪氏族人之间的沟通和交流，增进亲情友情，弘扬洪氏家风家训，传承忠孝美德，让洪氏团结友爱的精神世代相传。 Incoming search terms:固始县 March 11th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »

雅加达德教会济锦善社举行春节聚餐联欢 【本报周孙毅报道】在庆祝2018年新春佳节环节中，雅加达德教会济锦善社（Yayasan Etika Moral Indonesia）于3月9日中午，在太阳城国际酒楼举行聚餐联欢。 雅加达济锦善社社长伍瑞章伉俪，副社长许国照、李春安，辅导主席伍耀辉伉俪和其他理事，来自马来西亚德教联合总会署理总会长戴荣强，以及华社贤达，包括：俞雨龄、黄德新、谭柏叶、曾季瑾、钟延筹、张和然、杨金锋、谢英隆、余麦风伉俪、许再山、杨捷源、黄柏、杨健昌等，近80人受邀参加聚会。 Incoming search terms:新加坡 主席马来西亚 教育 March 9th, 2018 | Posted in 华社新闻 | Read More »