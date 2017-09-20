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墨西哥中部发生7.1级地震
首都震感强烈有楼房倒塌

  　【新华社墨西哥城】墨西哥国家地震局发布消息说，当地时间19日13时14分，墨西哥中部莫雷洛斯州发生7.1级地震，震中位于莫雷洛斯州阿克索恰潘市西南12公里处，震源深度57公里。

September 20th, 2017 | Posted in Breaking-News,国际新闻 | Read More »

地方首长选举同步进行
普选监督机构参与监督2015年分发农村基金

2015年12月9日

【罗盘报25日讯】普选监督机构（Bawaslu）表示，将参与监督政府自9月初发放的2015年农村基金，以避免该区在职地方首长候选人挪用农村资金现象。

September 25th, 2015 | Posted in Breaking-News,Gallery home,印尼新闻 | Read More »

马来西亚林吉特会否重演1997年危机？

马来西亚林吉特会否重演1997年危机？

【新浪财经】马来西亚林吉特本周已在四天内累计下跌4%，已然成为全球表现最差的货币，可能还将进一步下跌，因该国经济基本面疲弱，以及前所未有的政治危机的持续发酵。

September 25th, 2015 | Posted in Breaking-News,Gallery home,东盟财经 | Read More »

国际治癌及再生医疗中心与印尼哥伦比亚集团10月3日
联办“干细胞、癌症新医学健康讲座”

左起：符汉生、刘正昌、林荣发博士在新闻发布会结束后合影。（周顺毅摄影）

【本报周顺毅报道】为传播医学科普知识，帮助提高获取医学信息的意识和能力。

September 25th, 2015 | Posted in Breaking-News,Gallery home,印尼新闻 | Read More »

美联储主席耶伦称仍有可能在今年加息

美联储主席耶伦。

【综合讯】美国联邦储备委员会(美联储)主席耶伦(Janet Yellen)就今年晚些时候提高短期利率给出截至目前最详细的阐述，实质上向金融市场发出一个警告，即美联储上周决定将利率保持在近零水平并不意味着会无止尽的推延货币政策收紧进程。

September 25th, 2015 | Posted in Breaking-News,Gallery home,国际财经 | Read More »

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