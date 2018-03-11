Home » 国际财经 You are browsing entries filed in “国际财经”

第13届莫斯科国际旅游交易会开幕
60余家中国参展商参展

“美丽中国·全域旅游年”亮相第13届莫斯科国际旅游交易会。

  【莫斯科讯】上周六，第13届莫斯科国际旅游交易会在莫斯科开幕，俄赴华旅游市场受到中国各方看好。 当天中国参展商共有60余家，数量达到了近年来的新高。中国参展商主要以中国各省市旅游局、旅行社、航空公司以及酒店等为主。他们以“美丽中国·全域旅游年”为共同主题，结合自身特点，面向俄市场推出了岭南风光、万里茶道、世界遗产、魅力长江、海岛休闲、丝绸之路等特色旅游项目，积极开拓俄罗斯赴华旅游市场。 Incoming search terms:俄罗斯 文化

March 11th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »

智利等11国代表
签署全面与进步跨太平洋伙伴关系协定

3月8日，在智利首都圣地亚哥，智利外长穆尼奥斯（中）与参与“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）谈判的其他国家代表展示签署的协定文本。参与“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）谈判的11国代表8日在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。

  【新华社圣地亚哥】参与 “全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）谈判的11国代表8日在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。 智利总统巴切莱特当天在出席仪式时说，协定是成员国对贸易保护主义做出的回应。她表示，开放市场、经济一体化和国际合作是促进经济发展和繁荣的最佳方式。参与CPTPP的11个成员国代表在一份声明中表示，这一协定将加强各成员经济体之间的互利联系，促进亚太地区的贸易、投资和经济增长。成员国将努力推动立法机构完成CPTPP审批，推动协议尽快生效。

March 9th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »

车企警告特雷莎·梅
退欧造成的障碍将令经营成本高企

在英国退欧之前，全球大型汽车企业都在忙着盘算在退欧过渡期结束后，如何从全世界进口数以百万计的零部件，然后把在英国工厂生产的汽车出口给欧洲客户。

  【日内瓦讯】捷豹路虎(Jaguar Land Rover)等英国大型汽车厂商警告英国首相特雷莎·梅，除非她能够确保与欧盟延续毫无阻力的贸易往来，否则在英国脱欧之后，车厂的经营成本将上升，而且将变得更为复杂。 在英国退欧之前，全球大型汽车企业都在忙着盘算在退欧过渡期结束后，如何从全世界进口数以百万计的零部件，然后把在英国工厂生产的汽车出口给欧洲客户。

March 8th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »

OECD敦促在全球论坛层面
解决钢铁产能过剩问题

OECD钢铁委员会周二表示，由于部分亚洲生产国减产，去年全球钢铁产能下降1.0%，但仍远超需求。

  【巴黎讯】经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚周二表示，应通过钢铁产能过剩全球论坛来解决这一问题，以避免贸易争端升级。之前美国特朗普政府计划对钢铝征收进口关税。 钢铁产能过剩全球论坛系根据20国集团(G20)领导人峰会共识于2016年12月成立，包括G20成员和感兴趣的OECD成员共33个成员。

March 7th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »

世贸组织警告全球贸易壁垒存在上升风险

Switzerland WTO

【日内瓦讯】世界贸易组织总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周一在日内瓦警告说,各成员应规避可能触发全球范围内贸易壁垒提升的风险。 当天在世贸组织全体成员代表出席的一场会议中,阿泽维多对自上周以来美国等多个成员发表的涉及本国贸易措施的讲话予以回应。他说,我们由此清楚地看到,触发全球范围内贸易壁垒提升的风险存在,不能忽视。

March 6th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »

Next Page »

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added