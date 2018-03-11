【莫斯科讯】上周六，第13届莫斯科国际旅游交易会在莫斯科开幕，俄赴华旅游市场受到中国各方看好。 当天中国参展商共有60余家，数量达到了近年来的新高。中国参展商主要以中国各省市旅游局、旅行社、航空公司以及酒店等为主。他们以“美丽中国·全域旅游年”为共同主题，结合自身特点，面向俄市场推出了岭南风光、万里茶道、世界遗产、魅力长江、海岛休闲、丝绸之路等特色旅游项目，积极开拓俄罗斯赴华旅游市场。 Incoming search terms:俄罗斯 文化
March 11th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »
【新华社圣地亚哥】参与 “全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）谈判的11国代表8日在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。 智利总统巴切莱特当天在出席仪式时说，协定是成员国对贸易保护主义做出的回应。她表示，开放市场、经济一体化和国际合作是促进经济发展和繁荣的最佳方式。参与CPTPP的11个成员国代表在一份声明中表示，这一协定将加强各成员经济体之间的互利联系，促进亚太地区的贸易、投资和经济增长。成员国将努力推动立法机构完成CPTPP审批，推动协议尽快生效。
March 9th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »
【日内瓦讯】捷豹路虎(Jaguar Land Rover)等英国大型汽车厂商警告英国首相特雷莎·梅，除非她能够确保与欧盟延续毫无阻力的贸易往来，否则在英国脱欧之后，车厂的经营成本将上升，而且将变得更为复杂。 在英国退欧之前，全球大型汽车企业都在忙着盘算在退欧过渡期结束后，如何从全世界进口数以百万计的零部件，然后把在英国工厂生产的汽车出口给欧洲客户。
March 8th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »
【巴黎讯】经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚周二表示，应通过钢铁产能过剩全球论坛来解决这一问题，以避免贸易争端升级。之前美国特朗普政府计划对钢铝征收进口关税。 钢铁产能过剩全球论坛系根据20国集团(G20)领导人峰会共识于2016年12月成立，包括G20成员和感兴趣的OECD成员共33个成员。
March 7th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »
【日内瓦讯】世界贸易组织总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周一在日内瓦警告说,各成员应规避可能触发全球范围内贸易壁垒提升的风险。 当天在世贸组织全体成员代表出席的一场会议中,阿泽维多对自上周以来美国等多个成员发表的涉及本国贸易措施的讲话予以回应。他说,我们由此清楚地看到,触发全球范围内贸易壁垒提升的风险存在,不能忽视。
March 6th, 2018 | Posted in 国际财经 | Read More »