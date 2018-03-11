【综合讯】叙利亚政府军近期对反抗军掌控据点东古塔区（Eastern Ghouta）发动猛烈攻势，截至目前已有超过1000名平民丧生，当中至少有215名孩童。在此期间，叙利亚政府军已取回一半以上土地，但新一波攻击进一步危及运送重要救援物资的车队。 叙利亚人权了望台组织表示，周六凌晨出现一周多来最平静夜晚。红十字国际委员会、叙利亚红新月会（Syrian Arab Red Crescent）及联合国的联合车队上午出动13辆载满2400个食物包裹的卡车，把握这个平静情势，进入东古塔地区。
March 11th, 2018 | Posted in 国际新闻 | Read More »
【华尔街】白宫周四称，美国总统特朗普(Donald Trump)已接受与朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)会晤的邀请。 一位韩国高级官员周四晚间在白宫举行的新闻发布会上披露了会晤邀请和特朗普接受邀请的消息。他表示，会晤可能在5月底前举行。
March 9th, 2018 | Posted in 国际新闻 | Read More »
【澎湃新闻网】近日，纽约华人企业家杨安泽宣布有意参加美国2020年总统大选。他不仅是美国史上第二位宣布参选总统的华人，其“剑走偏锋”的竞选口号，也成热议的话题。 据《纽约时报》的报道，目前杨安泽的竞选广告、标语、网站已经全部上线。他表示，有意代表民主党参选。去年11月，他已经向联邦选举委员会(FEC)提交了书面申请。截至2月14日，杨安泽已募到大约13万美元的竞选资金，其中大多来自其他华人企业家的捐赠。 Incoming search terms:联邦政府
March 8th, 2018 | Posted in 国际新闻 | Read More »
【联合早报网】美国《福布斯》杂志6日公布的最新全球富豪榜显示，网上零售商亚马逊创办人贝佐斯取代微软联合创办人盖茨，首次晋升为全球首富。中国腾讯集团创始人马化腾则是亚洲首富。 根据《福布斯》的最新统计，贝佐斯（Jeff Bezos）的身家达到1120亿美元（约1470亿新元），创下富豪榜的历来最高纪录。贝佐斯的资产比2017年多出了392亿美元，是历来最大的一次年增幅。《福布斯》说，贝佐斯的资产大增是因为亚马逊股票在12个月内飙涨了59%。
March 7th, 2018 | Posted in 国际新闻 | Read More »
【中新网】3月6日消息，连日来的大雪，致使英国伦敦供水管道冻结、爆裂、泄漏，居民生活用水出现大面积停水或低水压，高峰时受困家庭达2万多户。许多超市矿泉水货架已现售罄状态，零售商不得不紧急调货补充；受影响区许多餐馆也因缺水暂时关闭。
March 6th, 2018 | Posted in 国际新闻 | Read More »