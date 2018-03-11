【南洋视界网】正如很多人预期的那样，Uber在东南亚的竞争对手Grab将在新加坡推出共享单车服务。 GrabCycle Beta将会提供一系列服务，包括oBike、GBikes和Anywheel等共享单车服务以及电动滑板车租赁服务Popscoot，其中Grab还是oBike的投资人。这个项目最早是在Grab的“创新机构”GrabVentures旗下推出的，该机构专注于出租车之外的垂直领域，例如支付和交通运输等。 Incoming search terms:\单车\
March 11th, 2018 | Posted in 东盟财经 | Read More »
【路透曼谷】泰国央行和日本财务省周五同意，将促进在交易中直接使用两国本币结算；这是亚洲经济体在降低全球市场波动中曝险的最新举措。 泰国央行称，双方就合作框架签署了谅解备忘录，以促进在双边贸易和投资结算中使用各自本币，其中涉及日圆和泰铢之间的直接汇率报价和银行间交易。
March 9th, 2018 | Posted in 东盟财经 | Read More »
【路透香港】国际房地产顾问─莱坊周四发表报告称，2017年超级富豪人数上升10%，亚洲取代欧洲成为超级富豪人数第二高的地方，其中日本以拥有9,960名超级富豪成为亚洲之冠，其次分别是中国内地和香港。 莱坊2018年《财富报告》的调查显示，去年全球超级富豪（资产净值达5,000万美元或以上的人士）总数达至129,730人，总财产达26.4兆（万亿）美元。超级富豪人数增长速度明显比过去五年快，2012年至2017年录得18%的累积增幅。报告预计，到2022年亚洲的超级富豪人数将进一步上升55%，达至55,740人。预计在2017年至2022年期间，中国内地的超级富豪人数增长最强劲。
March 9th, 2018 | Posted in 东盟财经 | Read More »
【经济日报】3月7日首艘集装箱班轮停靠巴基斯坦瓜达尔港，开航仪式在瓜达尔举行。 中远海运集装箱运输有限公司（简称“中远海运集运”）于3月2日开辟巴基斯坦瓜达尔中东快航（KGS），正式挂靠瓜达尔港，该航线是市场上第一条固定挂靠瓜达尔港的集装箱班轮航线。3月7日，第一艘集装箱班轮停靠巴基斯坦瓜达尔港。今后通过周班服务，瓜达尔将与巴基斯坦卡拉奇、卡西姆、阿联酋杰贝阿里、沙迦、阿布扎比等港口连接起来。
March 7th, 2018 | Posted in 东盟财经 | Read More »
【路透】日本经济新闻周二报导，神户制钢所社长川崎博也将因品质数据造假丑闻下台。去年爆发的这起丑闻震撼了日本制造业。 神户制钢去年承认对其供应产品的规格数据造假，约500家客户遭到波及。神户制钢为日本第三大钢铁制造商，也是全球汽车、飞机与火车制造业者的供应商。
March 6th, 2018 | Posted in 东盟财经 | Read More »