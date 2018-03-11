Home » 东盟新闻 You are browsing entries filed in “东盟新闻”

韩访朝特使团访美归来 今日起访问中日俄

3月11日下午，青瓦台国家安保室长郑义溶（右二）和国家情报院院长徐薰（右三）结束访美行程，飞返韩国仁川国际机场。

  【韩联社首尔】以文在寅总统特使身份访问朝鲜的青瓦台国家安保室长郑义溶和国家情报院院长徐薰结束访美行程，于11日下午返回韩国。 郑义溶和徐薰5日起对朝鲜进行访问，并于8日启程前往美国，向美国总统特朗普转达了朝鲜劳动党委员长金正恩希望早日会见特朗普的口信。特朗普接受了朝方的提议，朝美首脑会谈有望在5月底前举行。 Incoming search terms:俄罗斯 国家统一

March 11th, 2018 | Posted in 东盟新闻 | Read More »

“把握包容性机遇，拥抱数字化未来”
2018年APEC首次高官会在巴布亚新几内亚举行

为期两天的2018年亚太经合组织（APEC）首次高官会9日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港召开。

  【新华社悉尼】为期两天的2018年亚太经合组织（APEC）首次高官会9日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港召开。 据巴新主流报纸《信使邮报》9日报道，此次高官会上，APEC各成员经济体高官设定了2018年ＡＰＥＣ的政策方向和组织安排。中国代表团参加了此次会议。

March 9th, 2018 | Posted in 东盟新闻 | Read More »

无视罗兴亚苦难
昂山素季遭撤销人权奖

当地时间3月8日，缅甸内比都，缅甸国务资政昂山素季主持国际妇女节庆祝仪式。

  【联合早报网】美国大屠杀纪念馆今天（8日）表示，要撤销颁给缅甸实质领导人昂山素季有名望的魏瑟尔（Elie Wiesel）人权奖，指控她几乎未阻止军方对罗兴亚穆斯林的种族清洗。 昂山素季因长年为缅甸民主奋斗，1991年获得诺贝尔和平奖，六年前因“她勇敢领导和伟大的个人牺牲，抵抗暴政和促进缅甸人民的自由和尊严”，获得美国大屠杀纪念馆的魏瑟尔奖。 Incoming search terms:缅甸 政党

March 9th, 2018 | Posted in 东盟新闻 | Read More »

双方亦就海上油气田收入分配达成共识
澳洲与东帝汶签署海上边界条约

周二在纽约的联合国总部，澳洲及东帝汶签署历史性条约订立海上边界。

  【Now新闻台】澳洲及东帝汶签署历史性条约订立海上边界，双方亦就海上油气田收入分配达成共识，东帝汶可获较多收益。有分析指澳洲愿意让步与东帝汶缔结条约，其中一个原因是要在南海主权争议上批评中国时更理直气壮。 签署仪式周二在纽约的联合国总部举行，两国代表分别在条约上签署。澳洲外长毕晓普指条约为国际法奠定里程碑，又指条约对东帝汶发展极为重要。

March 7th, 2018 | Posted in 东盟新闻 | Read More »

佛教徒和回教徒爆发冲突
斯里兰卡全国进入紧急状态

斯里兰卡的宗教骚乱已经造成至少两个人死亡，数十所回教堂和房屋受损。

  【新闻及时事节目】斯里兰卡中部城市康提的佛教徒和回教徒爆发冲突，政府6日宣布在全国实施为期10天的紧急状态令。 斯里兰卡的这两个宗教社群过去一年的紧张关系日益加剧，一些佛教组织指责回教徒强迫人们改信回教，并破坏佛教圣地。 Incoming search terms:斯里兰卡 民族

March 6th, 2018 | Posted in 东盟新闻 | Read More »

Next Page »

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added