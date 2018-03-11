韩访朝特使团访美归来 今日起访问中日俄
【韩联社首尔】以文在寅总统特使身份访问朝鲜的青瓦台国家安保室长郑义溶和国家情报院院长徐薰结束访美行程，于11日下午返回韩国。 郑义溶和徐薰5日起对朝鲜进行访问，并于8日启程前往美国，向美国总统特朗普转达了朝鲜劳动党委员长金正恩希望早日会见特朗普的口信。特朗普接受了朝方的提议，朝美首脑会谈有望在5月底前举行。 Incoming search terms:俄罗斯 国家统一
【韩联社首尔】以文在寅总统特使身份访问朝鲜的青瓦台国家安保室长郑义溶和国家情报院院长徐薰结束访美行程，于11日下午返回韩国。 郑义溶和徐薰5日起对朝鲜进行访问，并于8日启程前往美国，向美国总统特朗普转达了朝鲜劳动党委员长金正恩希望早日会见特朗普的口信。特朗普接受了朝方的提议，朝美首脑会谈有望在5月底前举行。 Incoming search terms:俄罗斯 国家统一
【新华社悉尼】为期两天的2018年亚太经合组织（APEC）首次高官会9日在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港召开。 据巴新主流报纸《信使邮报》9日报道，此次高官会上，APEC各成员经济体高官设定了2018年ＡＰＥＣ的政策方向和组织安排。中国代表团参加了此次会议。
【联合早报网】美国大屠杀纪念馆今天（8日）表示，要撤销颁给缅甸实质领导人昂山素季有名望的魏瑟尔（Elie Wiesel）人权奖，指控她几乎未阻止军方对罗兴亚穆斯林的种族清洗。 昂山素季因长年为缅甸民主奋斗，1991年获得诺贝尔和平奖，六年前因“她勇敢领导和伟大的个人牺牲，抵抗暴政和促进缅甸人民的自由和尊严”，获得美国大屠杀纪念馆的魏瑟尔奖。 Incoming search terms:缅甸 政党
【Now新闻台】澳洲及东帝汶签署历史性条约订立海上边界，双方亦就海上油气田收入分配达成共识，东帝汶可获较多收益。有分析指澳洲愿意让步与东帝汶缔结条约，其中一个原因是要在南海主权争议上批评中国时更理直气壮。 签署仪式周二在纽约的联合国总部举行，两国代表分别在条约上签署。澳洲外长毕晓普指条约为国际法奠定里程碑，又指条约对东帝汶发展极为重要。
【新闻及时事节目】斯里兰卡中部城市康提的佛教徒和回教徒爆发冲突，政府6日宣布在全国实施为期10天的紧急状态令。 斯里兰卡的这两个宗教社群过去一年的紧张关系日益加剧，一些佛教组织指责回教徒强迫人们改信回教，并破坏佛教圣地。 Incoming search terms:斯里兰卡 民族