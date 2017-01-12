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OECD领先指标显示 今年全球经济增速将加快

【综合讯】经济合作与发展组织(OECD)周三公布的领先指标显示，全球经济今年的增速有望加快，只有印度经济显示出即将放缓的迹象。

这家总部设在巴黎的研究机构发布的未来活动指标显示，美国及其他发达国家的经济释放出了更为强烈的增速加快信号，中国、巴西等大型发展中经济体也是如此。

今年5月时，美国的领先指标还预示该国经济增速将放缓。这些指标之后转而显示出稳定迹象，但基于11月份可得信息的最新数据表明，美国经济领先指标连续第二个月显示增速加快。

领先指标显示，全球经济升温大潮中的一个主要例外是印度。OECD称，该国经济显示出增长动能松弛的信号。

相比之下，OECD领先指标先预示意大利经济增长企稳，而10月份的指标预示意大利经济增长放缓。

OECD领先指标旨在为经济活动扩张和放缓的转折点提供早期信号。该指标基于一系列数据，这些数据具有预估未来经济活动波动的意义。上述指标暗示的经济活动变化通常在数据出现后的6-9个月体现出来。

11月份针对34个成员国的OECD综合领先指标持稳于99.8。该指标低于100.0意味着经济增速低于正常水平。