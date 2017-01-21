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IMF最新数据：

中国经济增速重回全球第一

【第一财经】1月16日，国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望》报告。据该组织的独立估计，中国2016年经济增速为6.7%，印度为6.6%。2015年两国增速分别为6.9%和7.6%。这也意味着，中国经济增速重回全球第一。

国际权威媒体马上捕捉到了这条“大新闻”。CNN第一时间报道称：印度不再是全球增长最快的主要经济体，根据IMF发布的新一期报告，印度的经济增速已经落后于它的北方邻居──中国。

该报告中，还将中国2017年经济增速预期大幅上调0.3个百分点至6.5%。报告主要作者、IMF首席经济学家莫里·奥伯斯菲尔德在发布会上说：“中国仍是世界经济发展的主要驱动力。我们上调了对于中国2017年增长的预测，这也是明年全球经济复苏预计加快的一个关键的支撑因素。”

此前，已有德国媒体报道称：IMF相信，2016年度中国为全球经济增长贡献了1.2个百分点。而美国只贡献了0.3个百分点，且有高额外债，欧洲的贡献更只有0.2个百分点。“这意味着中国的贡献率远超所有发达国家之和。”

事实上，近年来美、欧、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱；印度等国虽然增速较快，但由于经济规模不大，还不能成为带动世界经济增长的主力；巴西、俄罗斯等国尚未走出衰退的阴影。公认的判断是，中国成为世界经济增长的第一引擎。如德媒所称：“无论如何，有一点是清楚的：一旦中国不再增长，世界就会陷入严峻的萧条期。”

数据说话：“十二五”期间，按照2010年美元不变价计算，中国经济增长对世界经济增长的年均贡献率达到30.5%，跃居全球第一。2016年，中国经济增长对世界经济增长的贡献率仍居首位，达到33.2%。如果按照2015年价格计算，则这一贡献率还会更高一点。