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IEA月报称

油市平静状况可能只是短暂现象

【莫斯科讯】国际能源署(IEA)周五称，油价已进入短暂平静期，但今年稍晚可能有风暴来袭，美国的制裁料导致伊朗石油供应大减。

“近期市场趋于平静，短期供应紧张局势缓解，当前油价下跌及需求增长下跌的情况可能不会持续下去，”IEA在月报中称。

油价一度大涨逼近每桶80美元，创2014年来最高，因担心供给短缺。不过最近几周涨势有所消退，因利比亚产出回升，且美国暗示或给予一些伊朗石油的亚洲买家明年的制裁豁免。

不过美国表示，长期而言仍寻求迫使伊朗石油的进口国完全停止采购。

伊朗是OPEC第三大产油国，日产出约为400万桶/日，占全球供给量的4%。

“由于对伊朗的石油制裁生效，可能还要加上其它地区的产出问题，维持全球供给或许将变得非常具有挑战性，并且不利于维持充足的剩余产能缓冲，”IEA称。

沙特曾承诺出手干预以防止出现供给短缺。

沙特目前产量在1040万桶/日，理论上有能力增产到1200万桶/日以上。

但这样一来全球基本上就没有备用产能来缓解利比亚、委内瑞拉和尼日利亚等产油国出现供给中断的情况。

“因此，到那时点市场前景恐怕远不及当前的平静。”IEA说道。

除了供应忧虑，油价因良好的需求增长而获得支撑；尽管油价反弹，但近几年市场需求不断意外增加。

IEA将2018年石油需求增长预估维持在140万桶/日不变，但将2019年预估上调11万桶/日，至149万桶/日。

“另一个要考虑的因素是，贸易紧张局势可能加剧，导致经济成长放缓，从而压低石油需求。”IEA称，意指中美之间的贸易纠纷。