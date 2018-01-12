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2017年中美贸易顺差创下纪录新高

【综合讯】多年来居高不下的中美贸易顺差在2017年攀上新的巅峰。在美国考虑通过一系列处罚和其他行动抑制中美贸易失衡之际，最新的贸易数据将使特朗普政府更有理由批评中国的贸易行为。

中国海关周五发布的数据显示，美国经济增长提速推高了对中国出口产品的需求，2017年中美商品贸易顺差扩大10%，至2758亿美元，尽管中国整体贸易顺差收窄17%。

在美国的贸易伙伴中，美国对中国的贸易逆差最大，2017年则是近五十年有记录以来对华逆差最高的一年。目前中美贸易关系已然面临巨大压力，两国官员均表示，即便不爆发全面的贸易战，也有可能引发一轮报复行动。

未来几周，特朗普政府需要决定是否对进口自中国的太阳能板、钢材和铝材施以处罚。此外，围绕中国是否强迫美国公司共享自主技术和信息以换取中国市场准入的调查也在进行当中。

特朗普曾在竞选总统期间将中国描述成国际贸易的掠夺者。

在中国最新贸易数据出炉前，特朗普周四接受《华尔街日报》采访时表示，如果不是因为在向朝鲜施压促其放弃核武研发问题上需要中国的帮助，他原本希望对中国采取更严厉措施来纠正美中贸易失衡现象。特朗普表示，美国对中国的强硬程度远胜以往，但仍未达到他最初的期望程度，不过中国在朝鲜问题上向美国提供了不少帮助。

在与美国官员和企业举行的闭门会议上，中国官员已表明立场，即无论美国采取什么惩罚措施，中方都会采取报复措施。但在公开场合，中国政府则试图将对峙淡化。

在周五公布贸易数据时，中国海关总署的一位官员回避了针对中美贸易顺差的提问，仅称2017年中美贸易实现快速增长。

中国的数据显示，2017年中国对美国的贸易顺差为2758亿美元，刷新了2015年2610亿美元的前历史新高。美国的数据显示，2015年对华贸易逆差为3670亿美元。

中美贸易数据不一致是因计算方法不同造成的。此外，通过香港和其它中转地进行的转口贸易一直被视为另一个造成中美贸易数据差异的因素。中国和美国的贸易数据中都不包括服务业贸易。中国商务部称，如果将服务贸易计入，美国对华贸易关系将显得更加平衡。