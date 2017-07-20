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2017年世界500强榜单发布：

沃尔玛居榜首

【证券时报网】据海外媒体报道，2017年《财富》世界500强排行榜出炉，零售业老大沃尔玛荣登榜首，中国上榜公司增加至115家。据悉，上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元；净利润总和增长约3%到1.52万亿美元。入围门槛则增长了3%，回升到了216亿美元。沃尔玛连续四年排名第一位，2016年公司营业收入达4858.7亿美元，前三阵营中的其它两家为中国公司–国家电网和中石化，中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司，排名第8。此外，美国苹果公司排名第9，还成为500强中“最赚钱”的公司。

中国上榜公司数量连续第十四年增长，今年达到了115家，其中10家中国公司首次上榜，分别是安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商(10.54 -0.85%,诊股)、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家)，其次是两家来自互联网服务和零售的公司──阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。值得一提的是，随着阿里巴巴、腾讯上榜，加上去年首次上榜的京东，全球6家大型互联网企业中国和美国几乎各占一半，美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet，以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。