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高通提高对恩智浦半导体

收购报价至440亿美元

【综合讯】高通公司(Qualcomm Inc.)周二将其对恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)的收购报价提高至440亿美元，并赢得了关键股东的支持。博通(Broadcom Ltd. AVGO)此前曾威胁称，若高通提高对恩智浦半导体的收购报价，则可能导致其放弃以1210亿美元收购高通的交易。

博通对高通的收购交易有可能成为史上规模最大的科技公司并购案，这两家公司为获得交易优势已较量数月，此次高通提高对恩智浦半导体的报价又令形势发生新的转折。

若博通收购高通，则将缔造全球收入第三大芯片制造商。博通首席执行长陈福阳(Hock Tan)此前曾强调，他对高通收购提议的前提条件是高通不提高最初对恩智浦半导体每股110美元的收购报价。但由于高通提高报价似乎不可避免，陈福阳最近的立场有所软化，表示对所有选项持开放态度。

3月6日是这两个对手摊牌的时刻，当天高通股东将对博通提名的一系列董事进行投票表决。陈福阳最近还做出了另外一项妥协，似乎是想推动交易完成。他将提名的高通董事人数从11人减至六人，转而寻求董事会多数席位而非试图推翻整个高通董事会。

Glass Lewis & Co. 周二建议高通股东批准博通提名的所有六名董事，这将使博通获得高通董事会多数席位。Glass Lewis的主要业务是为大股东提供公司投票方面的建议。该机构称，高通未实现利润增长，并与监管机构及客户摩擦不断，这令其对高通反收购计划的可信度感到怀疑。

高通没有回应记者关于顾问公司批评内容的置评请求。该公司在周二的声明中表示，尽管提高对恩智浦半导体的收购报价，但仍然十分有信心在2019财年实现调整后每股收益6.75-7.50美元。

与此同时， Institutional Shareholder Services Inc.(ISS)近来建议股东投票赞成博通在董事会中拥有四席，让高通占据多数席位。ISS称，混编董事会需要双方适当展现出足够的灵活性。

高通希望通过收购恩智浦半导体将其产品线由智能手机芯片扩大至汽车、安全与互联网接入设备芯片，该公司预计到2020年，这些市场的综合价值将达770亿美元。高通认为这些市场将令该公司对5G蜂窝技术的投入获得丰厚回报；5G将在今后几年全面铺开。

通过加强对恩智浦半导体收购交易的推进力度，高通可以向股东证明其有能力实施进入高增长市场的计划。这一收购交易仍有待中国监管部门的批准，这是最后一道监管障碍，恩智浦半导体的投资者也很支持该交易。