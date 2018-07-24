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通胀或达10000倍

IMF警告委内瑞拉正陷入最严重危机

【综合讯】国际货币基金组织(IMF)一名官员在当地时间周一发布的一份报告中写道，随着委内瑞拉政府继续印钞以弥补不断扩大的预算缺口，委内瑞拉的通货膨胀率可能在今年达到1000000%，将成为现代历史最严重的恶性通胀危机之一。

自2014年油价暴跌以来，委内瑞拉这个南美国家的经济就一直处在崩溃边缘。“我们预计，到2018年年底，委内瑞拉的通胀率将飙升至1000000%，与1923年的德国或21世纪头个10年末期的津巴布韦相似。”IMF西半球部门主管亚历杭德罗·沃纳(Alejandro Werner)在该机构的博客上写道。

作为曾经非常富有的石油生产国，委内瑞拉正面临着危机，许多民众已开始寻找食物和药品，国家也正把大量民众送到邻国哥伦比亚和巴西。IMF还指出，电力、生活用水和公共交通的短缺正困扰着数百万委内瑞拉人。

沃纳预测，随着石油产量的大幅下降，委内瑞拉的经济在今年将萎缩18%，如果成立，这也将是该国连续三年出现两位数的经济萎缩。“经济活动的崩溃、恶性通货膨胀、公共产品供应的不断恶化以及补贴价格的短缺都导致了委内瑞拉大规模的移民潮，这将导致其对周边国家的溢出效应加剧。” 沃纳继续写道。

沃纳表示，如果IMF的预测成立，那么委内瑞拉的经济将在未来五年内萎缩50%。他还补充称，这将成为近60年以来世界上最严重的经济衰退之一。

委内瑞拉的新闻部并没有立即回复路透社记者的置评请求。根据反对派控制的立法机构的数据显示，今年委内瑞拉的消费价格上涨了46305%。因为央行已经停止发布基本的经济数据，该机构从2017年开始发布委内瑞拉的通胀数据。

《每日经济新闻》记者注意到，自从原油价格暴跌以来，委内瑞拉一直遭受着严重的经济困境，但当局却拒绝实施经济上的调整。

彭博社的报道中称，尽管委内瑞拉正经历物价飞涨，数十万人争相逃离，但委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)却坚称，这场危机是在美国的支持下，反对派发动的一场“经济战争”。随着委内瑞拉经济的崩溃，当局也停止发布经济数据，经济学家们现在只有依靠一些国际组织、银行，甚至是委内瑞拉国会提供的独立估算数据来追踪该国的经济情况。

彭博社的Cafe Con Leche指数追踪了委内瑞拉首都加拉加斯(Caracas)东部一家面包店里一杯咖啡的价格。该指数显示，过去一年加拉加斯的通胀率超过60000%，而且目前还在加速上涨，过去三个月委内瑞拉的年化通胀率甚至接近300000%。